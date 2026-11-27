La Fiscalía Europea anunció catorce búsquedas en Rumania y Bélgica por sospechas de fraude contra la ayuda de la UE. El archivo se trata de un proyecto inteligente de construcción. In Iași, three persons are under judicial supervision and nine property has been seized to cover possible damage.

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El 26 de noviembre se realizaron 14 búsquedas en Bélgica y Rumania en una investigación de la ayuda europea a un proyecto de construcción inteligente. La Fiscalía Europea, que anunció la transacción el viernes, sospecha que una empresa ha financiado más de 655.000 euros de gastos ficticios. Three suspects were placed under judicial supervision in Romania. En este caso no se dictaron condenas.

La Fiscalía Europea investiga evidencia de gastos

Los fiscales europeos delegaron a Iași liderando la investigación. El proyecto implica un proyecto para desarrollar y comprar equipos para la gestión de edificios, utilizando una plataforma que une dispositivos y sensores. La Fiscalía Europea estima que el presupuesto total del proyecto es de aproximadamente 1,1 millones de euros. La contribución europea se estima en alrededor de 987.850 euros. Estas dos sumas describen la financiación del proyecto, no la cantidad que los investigadores creen que se ha obtenido erróneamente.

La suma de más de 655.000 euros se refiere a la ayuda que habría recibido la empresa receptora declarando gastos que no habrían tenido lugar. La Fiscalía cita compensación a 19 personas que, según sus investigaciones, no habían trabajado en el proyecto. También menciona la presunta compra ficticia de conocimientos técnicos. No dice en su declaración que la plataforma en sí nunca existió. El objetivo de la encuesta es examinar la realidad de los beneficios utilizados para justificar los pagos.

Por lo tanto, el archivo se refiere a los pagos ya efectuados, no sólo una solicitud de una subvención rechazada antes del pago. Para los investigadores, una pregunta es si el gasto notificado es un trabajo o una adquisición que realmente benefició al proyecto. Otro es determinar quién se deshizo del dinero después de que se pagó. La Fiscalía sospecha que una parte importante de la empresa se habría unido al director de la empresa beneficiaria, a través de transferencias y a través de empresas en Bélgica y Luxemburgo. Habla de un supuesto beneficio personal, no de un enriquecimiento establecido por el juicio.

Nueve propiedades inmobiliarias incautadas en el condado de Iași

Three people were taken to the European Public Prosecutor’s Office in Iași to be officially informed of their suspect status. They were then placed under judicial supervision. El comunicado no da sus nombres ni detalles de sus obligaciones. No informó de ninguna detención preventiva después de su presentación.

The prosecutors announced the seizure of nine property belonging to three suspects in Iași County: five plots, two houses and two apartments. Su valor se estima en aproximadamente 1 millón de euros. Las cuentas bancarias de la empresa beneficiaria han sido congeladas. La Fiscalía General explica que quiere proteger la posibilidad de daños al presupuesto europeo y los costos legales.

La cifra de 1 millón de euros corresponde a la estimación de las mercancías incautadas. It does not measure the amount already paid to the Union or a penalty imposed on suspects. Incautación y congelación inmovilizan activos en esta etapa; no transfieren la propiedad de la propiedad a sí mismos y no establecen daño definitivo. También debe hacerse una distinción entre el valor total del proyecto, la parte de la ayuda europea y la suma que la oficina del fiscal asigna al gasto en disputa.

Investigación rumana apoyada por la policía belga

La operación del 26 de noviembre movilizó a la policía económica y la gendarmería del condado de Iași en Rumania. En Bélgica, la Policía Federal prestó asistencia mediante sus servicios de corrupción y delincuencia organizada. La Fiscalía Europea anunció un total de catorce búsquedas, sin detallar su distribución entre los dos países. Menciona a Luxemburgo en el supuesto flujo de fondos, pero no como un lugar de búsqueda en esta operación.

La Fiscalía Europea será responsable de las infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión. Tiene un nivel central en Luxemburgo y los fiscales delegados en los Estados participantes. En este caso, los actos de investigación se llevan a cabo desde Iași, con el apoyo de los servicios nacionales. Si hay enjuiciamiento y juicio, estarán sujetos a los tribunales rumanos competentes. La Fiscalía Europea no es un tribunal y no pronuncia una sentencia.

According to the prosecution, the facts could be covered by subsidy fraud, forgery and money wash. Estas son las calificaciones previstas en la etapa de la investigación. Siguen siendo presuntos inocentes. El comunicado de 27 de noviembre no establece una fecha para la sentencia ni una cantidad destinada a ser devuelta al presupuesto europeo.

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