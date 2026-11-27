Nawaf Salam reunió donantes el 26 de noviembre. En Srifa y Zawtar al-Gharbiyé, el archivo de trabajo enumera las tuberías a reparar, pero el contrato sigue siendo evaluado.

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Nawaf Salam reunió donantes el 26 de noviembre. En Srifa y Zawtar al-Gharbiyé, el archivo de trabajo enumera las tuberías a reparar, pero el contrato sigue siendo evaluado.

El Primer Ministro Nawaf Salam se reunió el jueves 26 de noviembre, donantes del Gran Sérail para hacer balance del plan nacional para el regreso, la rehabilitación y la restauración de los servicios esenciales. La reunión, que incluyó al Ministro de Asuntos Sociales Haneen Sayed y al Presidente del Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción (CDR), Mohammad Ali Kabbani, no dio lugar al anuncio de un calendario de aldea por aldea ni a nuevas cifras para la reparación de viviendas.

En Srifa y Zawtar al-Gharbiyé, dos de los seis municipios piloto, una contratación pública permite seguir una parte concreta del plan: la restauración del agua. Los dos municipios son parte de la misma licitación, pero el daño y la naturaleza de las obras difieren.

In Srifa, sections to be taken over

El diagnóstico de julio adjunto al archivo CDR clasifica el daño a la red de distribución de Srifa como moderado, con intervenciones concentradas en particular cerca de edificios destruidos y en trabajos interrumpidos por la guerra. El archivo se encuentra aproximadamente a 2,5 kilómetros de las secciones de distribución pertinentes. También muestra daños visibles en el tanque de 300 metros cúbicos, sin fuga aparente durante la inspección. El documento requiere más verificación; Hoy no constituye un certificado de suministro de agua a los habitantes.

In Zawtar al-Gharbiyé, reconnect pumping to the village

El diagnóstico encuentra el daño a Zawtar al-Gharbiye más grave. La cabeza del pozo fue destruida durante la encuesta y las tuberías que conectan el pozo, la estación de bombeo y el embalse fueron gravemente dañados. La lista incluye aproximadamente 900 metros de línea de conexión y 5 kilómetros de red de distribución, con cantidades provisionales. En un informe publicado en octubre, las Naciones Unidas informaron de que la aldea dependía del agua suministrada por camión y aún no tenía una solución para la electricidad. La Orden de Malta ha documentado una respuesta sanitaria y humanitaria a más de 150 familias, sin la recuperación de redes públicas.

Vivienda: medidas comunes, sin resultados por aldea

El 20 de agosto, Nawaf Salam había pedido que se acelerara la compra de viviendas prefabricadas e iniciara reparaciones a viviendas que no estaban completamente destruidas. También pidió coordinación con Asuntos Sociales para la ayuda al alquiler. Las declaraciones públicas consultadas no dan el número de hogares en Srifa o Zawtar que se benefician de estas medidas. Las obras de agua forman un mercado separado.

El CDR afirma que las ofertas para las seis aldeas se presentaron antes del 13 de noviembre y siguen siendo objeto de evaluación. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo proporciona financiación dentro del Banco Mundial. El formulario de contrato no publicará ningún adjudicado o fecha de puesta en marcha de las redes.

Imagen del archivo: Khiam visto desde Marjayoun. Esta visión del sur del Líbano no representa a Srifa ni a Zawtar al-Gharbiyé. François El Bacha / Libnanews.

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