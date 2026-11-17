El marco libanés de las instituciones de divisas separa ahora dos actividades a menudo combinadas: la transferencia de fondos de tipo hawala y el transporte transfronterizo de billetes o metales preciosos. La decisión 13837 organiza aprobaciones, cheques y declaraciones separadas. Para algunos operadores de hawala ya declarados, se acerca un plazo: su expediente debe presentarse antes del 30 de noviembre de 2026. Aprobada el 18 de agosto de 2026 y publicada en el Diario Oficial del 10 de septiembre, la decisión reorganiza las condiciones operativas de las instituciones de divisas. Derogó varias decisiones anteriores, incluida la decisión de transferencia de efectivo de hawala de septiembre de 2007. Las viejas referencias ya no son suficientes para describir el nuevo sistema.

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El marco libanés de las instituciones de divisas separa ahora dos actividades a menudo combinadas: la transferencia de fondos de tipo hawala y el transporte transfronterizo de billetes o metales preciosos. La decisión 13837 organiza aprobaciones, cheques y declaraciones separadas. Para algunos operadores de hawala ya declarados, se acerca un plazo: su expediente debe presentarse antes del 30 de noviembre de 2026.

Aprobada el 18 de agosto de 2026 y publicada en el Diario Oficial del 10 de septiembre, la decisión reorganiza las condiciones operativas de las instituciones de divisas. Derogó varias decisiones anteriores, incluida la decisión de transferencia de efectivo de hawala de septiembre de 2007. Las viejas referencias ya no son suficientes para describir el nuevo sistema.

La Circular Intermediaria 772 de 31 de agosto de 2026 coordinó este cambio con las normas anteriores para el transporte de billetes y metales. La versión consolidada de la Decisión 8024 se refiere ahora a las instituciones de divisas a la parte dispositiva de la Decisión 13837. Las disposiciones sobre la presentación de informes que quedan en este viejo texto se refieren a los bancos.

Hawala y transporte: dos comodidades diferentes

El término hawala aquí se refiere al servicio informal de transferencia de efectivo, llamado IMTS en las regulaciones. « Informal » describe una transferencia hecha fuera del sistema bancario y financiero formal. No significa que el reclamante pueda actuar sin licencia ni sin control.

La subcategoría A2 corresponde a este servicio. La subcategoría A1 se refiere al transporte transfronterizo de billetes y metales preciosos. Esta segunda actividad abarca su importación o exportación, así como operaciones de liquidación, entrega y recepción asociadas. La definición del texto se refiere a una transacción realizada en nombre de la institución de divisas.

En ambos casos, el establecimiento debe pertenecer a la categoría A y obtener autorización adicional para el servicio correspondiente. También debe aumentar su capital y pagar la cuota aplicable. Una licencia de intercambio general no facilita automáticamente el acceso a estas dos actividades. Una autorización A1 no es más que la autorización A2.

Corresponsales identificados y aprobados

Para la actividad A2, el archivo debe incluir una carta de intención o un contrato con el corresponsal extranjero. Debe incluir la licencia válida expedida por las autoridades competentes. También deben documentarse medidas para combatir el blanqueo de dinero y la identidad de los propietarios beneficiosos y los propietarios beneficiosos.

Transporte A1 requiere cheques comparables en el socio especializado extranjero. También requiere procedimientos para recibir, entregar y transportar billetes o metales. El establecimiento debe tener un estudio de viabilidad y organizar la continuidad de su actividad.

Estos requisitos impiden que la relación se reduzca a un mero contacto comercial. Se refieren a la capacidad jurídica del socio, su identidad y la trazabilidad de las operaciones. El reglamento también prohíbe a las instituciones de divisas ocuparse de los corresponsales que no están inscritos de acuerdo con las normas de su país.

Techos mensuales para transferencias A2

Antes de una transferencia de tipo hawala, el operador debe verificar la identidad del principal y el beneficiario. También debe establecer el propósito de la operación y el origen de los fondos. Los requisitos de identificación se aplican en el contexto de la regulación de las transacciones en efectivo de KYC.

Transferencia A2 Techo mensual por cliente Personal $20,000 o equivalente Comercial 200.000 dólares o equivalentes

Estas cantidades se refieren a transferencias personales o comerciales, internas o externas, en el sistema A2. No constituyen umbrales para descargo. Tampoco deben confundirse con una autorización general para el transporte físico de especies en una frontera.

El Reglamento también regula la entrega de dinero al beneficiario. Se excluye un pago por cheque, por transferencia a su cuenta bancaria o por transacción de intercambio para su beneficio. Los mecanismos de solución entre corresponsales siguen una lógica distinta de la del pago final al destinatario.

Escritos separados y restos preservados

Un operador A1 debe separar las cuentas de su transporte transfronterizo de la de sus otras operaciones. Debe involucrar a un auditor externo de una firma de renombre internacional. Un oficial de auditoría interna también debe presentar informes mensuales sobre controles, riesgos y vigilancia.

El operador no puede realizar un transporte cuando las partes disponibles no son suficientes para establecer el origen, destino y propósito de los fondos. Las obligaciones de presentación de informes distinguen entre los volúmenes transportados, el número de transacciones y los movimientos internos interesados. Organizan información regular para el BDL y la Comisión de Supervisión Bancaria.

Para A2, los registros específicos de transferencia deben mantenerse por lo menos 10 años. La institución debe presentar una situación mensual dentro de los 10 días siguientes al fin del mes. The documents must allow the authorities to reconstitute the operation, and not only to know the total.

Los equilibrios entre profesionales no financian su actividad

Las transacciones pueden generar equilibrios entre las instituciones de divisas o con sus corresponsales. El texto especifica su función: regular los derechos y obligaciones derivados del comercio o las transferencias correspondientes. Estos saldos no son depósitos ni cuentas bancarias.

No pueden financiar la actividad de una institución ni llenar su brecha de liquidez. Deben contar con el apoyo de documentos de apoyo, reconciliados y documentados periódicamente. Queda prohibida su retención más allá de cinco días laborables.

La apuesta es contable y prudencial. Una suma debida a un corresponsal debe permanecer vinculada a una transacción identificable. No puede convertirse en un recurso sostenible que el profesional utilizaría libremente para sus necesidades.

Los fondos no retirados requieren seguimiento

El Reglamento impone un mecanismo de transferencias que el destinatario no recibió 30 días después del envío, a pesar de un recordatorio. El director debe estar claramente informado. El establecimiento coordinará con el corresponsal las medidas necesarias para la recuperación del principal inexplorado.

El cliente también debe ser informado de su derecho a solicitar dicha recuperación dentro de un período máximo de tres meses después del envío. El texto prevé por separado el tratamiento de los fondos al expirar el plazo de prescripción. Este último concepto no debe equipararse con el período de tres meses.

Los establecimientos ya aprobados tienen un período de cumplimiento general. Pero aquellos que previamente han informado al BDL de su actividad de IMTS deben presentar los documentos relativos a sus corresponsales antes del 30 de noviembre de 2026. Esta fecha se refiere a un archivo particular, sin reemplazar otras obligaciones de control.

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