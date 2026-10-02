La participación en el aprendizaje de las adolescentes desplazadas en el Líbano aumentó del 94% antes de la intensificación de las hostilidades del 2026 al 71% después de la escalada. Imran Riza, coordinador humanitario de las Naciones Unidas en el Líbano, considera que esta disminución es alarmante. El UNICEF y ONU Mujeres señalan que el desplazamiento ha perturbado gravemente la continuidad educativa sin reducir las aspiraciones de las adolescentes, que siguen considerando que la educación es esencial para su independencia y futuro.

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La participación en el aprendizaje de las adolescentes desplazadas en el Líbano ha disminuido94% antes de la escalada de hostilidades del 2026 al 71% después del 2026Según un análisis rápido publicado por el UNICEF con la contribución de ONU Mujeres. Esta disminución de 23 puntos sitúa la continuidad escolar en el centro de la respuesta humanitaria. El jueves 1 de octubre, Imran Riza, Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador de Asuntos Humanitarios en el Líbano, consideró que este desarrollo era alarmante y pidió la retención de niñas en la educación.

Una gota de 23 puntos después del viaje

La cifra es la principal señal de alerta del estudio sobre adolescentes desplazados que regresaron a sus zonas después de la escalada de 2026. The analysis focuses on girls aged 11-17 and seeks to measure how conflict, displacement and return have changed their learning experiences.

Antes de la escalada, el 94% de los adolescentes encuestados participó en una forma de aprendizaje. Después del viaje, esta proporción era sólo 71%. Por lo tanto, no es una medida general de la tasa de matriculación de todas las niñas en el Líbano, sino un indicador de participación en el aprendizaje dentro del grupo de estudio. Esta precisión es importante para interpretar correctamente los datos.

Declina alcanzada23 puntos porcentualesEn otras palabras, casi tres de cada diez adolescentes de la muestra ya no estaban involucrados en el aprendizaje post-clima, en comparación con uno de cada dieciséis antes. La brecha ilustra el efecto inmediato del desplazamiento en la continuidad educativa.

Sin embargo, las organizaciones de las Naciones Unidas señalan que el descanso escolar no elimina las ambiciones de las adolescentes. Las niñas entrevistadas siguen asociando la educación con su independencia, confianza y perspectivas futuras. Por lo tanto, el problema identificado es menos una reducción de la demanda de educación que los obstáculos creados por la guerra y el desplazamiento.

Imran Riza advierte sobre la educación de las niñas desplazadas

En un mensaje publicado el jueves 1 de octubre, Imran Riza destacó el desafío de mantener a las niñas en el aprendizaje. El funcionario de la ONU ha vinculado la continuidad educativa a su autonomía y posibilidades futuras, pero también a la recuperación del Líbano.

Su intervención viene en un momento en que UNICEF está destacando su nuevo « análisis de género en situaciones de emergencia », realizado con una contribución de ONU Mujeres. El documento se centra específicamente en los efectos de la escalada de 2026 en las adolescentes de 11 a 17 años afectadas por el desplazamiento y el regreso.

La alerta va más allá de la cuestión de asistir a un aula. Las interrupciones prolongadas pueden llevar a la exclusión a largo plazo de las adolescentes del sistema educativo, especialmente cuando las familias deben encontrar simultáneamente viviendas, garantizar sus necesidades básicas y adaptarse a los desplazamientos sucesivos.

Por lo tanto, para las Naciones Unidas, el reto inmediato es evitar que una perturbación de emergencia se convierta en un estancamiento duradero. Mantener una oferta educativa accesible en zonas de recepción, centros de alojamiento y zonas de retorno se vuelve crucial cuando las condiciones de seguridad impiden la recuperación normal.

Escuelas transformadas por emergencia humanitaria

La crisis educativa forma parte de un desplazamiento masivo de población provocado por la escalada del 2 de marzo de 2026. En marzo, más de un millón de personas habían sido desplazadas en el Líbano. El UNICEF estimó que unos 390.000 niños habían tenido que abandonar sus hogares.

Esta ola afectó directamente el funcionamiento del sistema escolar. Se han abierto cientos de albergues en todo el país, muchos de ellos en escuelas públicas. En esas estructuras, las familias han tenido que hacer frente a la promiscuidad, las necesidades de salud, el acceso al agua, la atención y la protección de los niños.

El uso de escuelas como lugares de recepción crea una doble dificultad. Responde a la necesidad inmediata de protección de los desplazados internos, pero al mismo tiempo reduce la disponibilidad de edificios normalmente dedicados a la educación. La movilidad de estudiantes y profesores complica aún más la organización de cursos.

A la altura de la emergencia de marzo, el UNICEF y el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior del Líbano habían tratado de mantener el acceso a la enseñanza a distancia. Se han preparado cuentas y clases en línea para 390.000 estudiantes y 40.000 profesores. También se han desplegado planes de aprendizaje temporal y programas más flexibles para los niños desplazados.

Estas respuestas muestran la magnitud del desafío logístico. Sin embargo, no garantizan que un adolescente pueda realmente asistir a clases. Un acceso teórico a una plataforma digital no resuelve todas las dificultades asociadas con viajes, conectividad, equipo, cambio de lugar de residencia o responsabilidades adicionales que pueden afectar a los miembros de la familia en tiempos de crisis.

Los adolescentes siguen apegados a la escuela

Una de las lecciones importantes del análisis publicado en otoño es el mantenimiento de las aspiraciones educativas. A pesar de la disminución de la participación en el aprendizaje, los adolescentes entrevistados siguen considerando la educación como parte esencial de su futuro.

Este hallazgo cambia la naturaleza de la respuesta. Los datos no describen a las niñas que renunciarían colectivamente a su educación. Más bien, muestran una brecha entre su voluntad de continuar su viaje y su capacidad concreta de seguir participando en el aprendizaje después de un viaje.

Esta brecha puede ser decisiva a medida que continúa la emergencia. Cuanto más tiempo sea, más difícil será volver a un ritmo escolar regular. Las brechas de aprendizaje pueden acumularse y las vías se fragmentan entre la enseñanza cara a cara, las soluciones temporales y el aprendizaje a distancia.

El UNICEF ya había desplegado varios mecanismos en la primavera para limitar este desglose. Se han distribuido kits educativos en los centros colectivos. Los centros y las escuelas de las zonas consideradas seguras también proporcionan a los niños vías educativas flexibles. Se planificaron espacios de aprendizaje temporal en varias regiones, como Bekaa, Baalbeck, Saida, Monte Líbano y Beirut.

Sin embargo, los nuevos datos del 71% indican que una proporción significativa de adolescentes estudiadas siguen sin aprender a pesar de estos esfuerzos. Así pues, proporciona un indicador concreto para medir el alcance de la continuidad educativa que aún queda por restablecer.

Una crisis educativa en una emergencia más amplia

La alerta sobre las niñas desplazadas llega a medida que las consecuencias humanitarias de la escalada de 2026 siguen siendo graves. A finales de marzo, las Naciones Unidas informaron de más de un millón de personas desplazadas. A principios de abril, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estimó que alrededor de 620.000 mujeres y niñas estaban desplazadas.

Las hostilidades también afectaron a la infraestructura civil y perturbaron el acceso a varios servicios esenciales. En este contexto, la educación debe competir con necesidades inmediatas de vivienda, alimentación, salud y seguridad. Para los niños, estas dimensiones se combinan en lugar de sustituirlas: una familia desplazada puede tener acceso a la educación a distancia, al tiempo que tropieza con dificultades materiales que impiden la vigilancia regular.

El sistema educativo libanés también estaba abordando esta nueva crisis después de varios años de fuertes tensiones económicas y sociales. En el plan de respuesta para el Líbano en 2026 se estimó que 2.99 millones de personas necesitaban algún tipo de asistencia en el país, incluida una respuesta que abarcara la educación, la protección, la salud y los medios de vida.

En este contexto, el abandono de las adolescentes desplazadas se convierte en un indicador de los efectos a largo plazo de la emergencia. La escuela no sólo aborda una necesidad académica inmediata. También estructura la vida cotidiana de los niños y mantiene un vínculo con instituciones que pueden identificar otras vulnerabilidades.

Por lo tanto, el próximo reto será medir la proporción de adolescentes que han interrumpido su aprendizaje debido al desplazamiento podrán reanudar un curso regular. Los datos publicados esta semana proporcionan ahora un punto de referencia: después de la escalada de 2026, la participación en el aprendizaje entre las niñas desplazadas entrevistadas cayó al 71%, mientras que sus aspiraciones educativas siguen siendo fuertes.

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