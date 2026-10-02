Trípoli en el corazón de un nuevo corredor regional: la apuesta turca que podría cambiar el lugar del Líbano

Trípoli podría convertirse en el corazón de un corredor regional que une Líbano a Siria, Turquía, Iraq y el Golfo. Ferrocarril, interconexión eléctrica, puerto y posible reactivación del oleoducto Kirkuk-Tripoli convergen en una estrategia apoyada por Ankara, capaz de transformar el papel económico del norte del Líbano.

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Tres proyectos tratados por separado comienzan a converger alrededor de Trípoli. La primera se refiere al regreso del ferrocarril y a la conexión con Siria. La segunda se refiere a la electricidad y la posibilidad de conectar el norte del Líbano a una red a través del territorio sirio. El tercero se refiere a los oleoductos y la asunción de un retorno al servicio del enlace Kirkuk-Tripoli. En aislamiento, todo el mundo sigue siendo difícil de lograr. Juntos, sin embargo, dibujan otra perspectiva: convertir a Trípoli en un punto de encuentro entre el transporte ferroviario, la energía y el comercio marítimo, en un paquete que vincula a Turquía, Siria, Iraq, Jordania y los países del Golfo.

Según la información reunida por el diario Al Akhbar, Ankara insiste en asociar al Líbano con una versión modernizada de la « Hedjaz Road ». El proyecto no sería reconstruir la vieja línea otomana. El objetivo sería crear un corredor contemporáneo rehabilitando algunas secciones existentes y construyendo vínculos perdidos. Trípoli sería el punto de entrada libanés de esta red. La publicación también menciona proyectos energéticos turcos que podrían converger hacia la ciudad. Esta información es específica para Al Akhbar en el corpus disponible y por lo tanto debe atribuirse a él.

Un ferrocarril que iría más allá de la frontera entre el Líbano y Siria

El primer elemento concreto ya existe en el Líbano. En mayo de 2026, el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Fayez Rasamny, hizo un llamado a licitación para la modernización y diseño de la línea ferroviaria de Trípoli a Abboudiyé. El proceso siguió una visita del Ministro a Siria y Turquía. En papel, el proyecto puede ser presentado como una infraestructura nacional limitada en el norte del país. Sin embargo, su importancia real aparece cuando se coloca en la red regional prevista.

Según Al Akhbar, la idea es conectar esta línea a la estación Al Akkari, luego a Homs y la red ferroviaria siria. Trípoli dejaría de ser el término de un pequeño enlace libanés. Se convertiría en una de las puertas mediterráneas de un eje mucho mayor. El periódico afirma que Turquía está impulsando esta dirección y espera que el Líbano participe en el corredor que busca desarrollar con varios estados de la región.

El proyecto toma el nombre y parte de la geografía histórica del ferrocarril Hedjaz, pero su lógica económica es diferente. La antigua línea enlazó territorios del Imperio Otomano a la península árabe. El proyecto actual se centra en crear una red moderna de transporte de mercancías y pasajeros entre el Golfo, el Levante, Turquía y Europa. Algunas viejas pistas podrían usarse cuando todavía son utilizables. Otros deben ser completamente reconstruidos.

Siria y Jordania ya han demostrado su voluntad de rehabilitar partes de sus redes ferroviarias. Turquía ha firmado protocolos con Arabia Saudita para desarrollar el transporte. En el escenario presentado por Al Akhbar, el corredor podría comenzar desde Omán y Arabia Saudita, cruzar Jordania y Siria, llegar a Turquía y luego extenderse a Europa. Ankara empezaría a trabajar en el enlace entre Jordania y Siria y Turquía en 2027.

Por qué Ankara quiere que el Líbano entre en el proyecto

El Líbano no ha anunciado oficialmente su adhesión a este conjunto regional. Aquí es precisamente donde se encuentra la información más interesante. SegúnAl AkhbarAnkara insiste en que Beirut participe y considera a Trípoli como el punto de partida natural para esta integración. La línea podría entonces, en una etapa posterior, extenderse al interior del país y posiblemente a Beirut.

El interés turco no es sólo ferrocarril. Turquía está tratando de desarrollar una red económica regional de la que Siria es ahora un elemento central. Una conexión libanesa añadiría una fachada marítima adicional y permitiría utilizar el puerto de Trípoli como interfaz entre el transporte marítimo y terrestre. Los bienes que lleguen por mar pueden transferirse a la red ferroviaria. En otra dirección, los productos de Siria o regiones más distantes podrían llegar al Mediterráneo a través del puerto libanés.

Trípoli por lo tanto tiene una ventaja que el único mapa ferroviario no muestra. La ciudad reúne un puerto, infraestructura petrolera, proximidad inmediata a Siria y la ubicación de un antiguo enlace ferroviario. Es esta combinación que le da valor potencial en los proyectos regionales.

Las nuevas autoridades sirias también concederían particular importancia a la ciudad. According to information reported by Al Akhbar, Syrian officials insist in their discussions with their Lebanese counterparts on the possibility of developing economic partnerships around Tripoli. Así pues, la economía podría convertirse en una de las primeras esferas de normalización sostenible entre Beirut y Damasco.

Una dificultad más política que financiera

Construir un ferrocarril es caro. Sin embargo, según informes diarios, Ankara consideraría que el principal obstáculo libanés no sería necesariamente financiación. La dificultad podría ser obtener una decisión política clara de Beirut.

El proyecto no sería percibido de la misma manera por todos los agentes libaneses. Sus partidarios pueden presentarlo como una oportunidad para colocar al Líbano en rutas comerciales regionales. El país ha perdido gradualmente parte de su papel como puente entre el Mediterráneo y su entorno árabe. Un moderno enlace ferroviario ofrecería a Trípoli y al puerto una nueva función logística. También podría reducir los costos de transporte y atraer actividades de almacenamiento, manipulación y distribución.

Las reservas se refieren a la dimensión geopolítica del proyecto. Una red que une Líbano con Siria y Turquía no es sólo una infraestructura. Crea dependencia económica duradera. Por lo tanto, algunos administradores pueden considerar esto como una opción de dirección regional, no como una simple inversión técnica. Al Akhbar también menciona la existencia de temores sobre las reacciones occidentales a una posición libanesa demasiado integrada en una red dominada por Ankara.

La elección se vuelve más sensible a medida que el Líbano desarrolla sus relaciones económicas con Chipre y Europa en el Mediterráneo oriental. Así aparecen dos lógicas de integración. La primera mirada al Mediterráneo, Chipre y Europa. El segundo es a través de Siria, Turquía y las redes terrestres del Oriente Medio. No son necesariamente incompatibles, pero corresponden a diferentes prioridades geopolíticas.

Trípoli también podría convertirse en un centro eléctrico

La segunda parte del proyecto se refiere a la electricidad. SegúnAl AkhbarAnkara ofrece al Líbano dos pistas. La primera implicaría un mecanismo de intercambio eléctrico con Siria. Esta opción sería la más rápida si se pudieran resolver las dificultades técnicas. Utilizaría la proximidad de las redes existentes y permitiría al Líbano acceder a una fuente adicional de electricidad sin esperar la construcción de una infraestructura totalmente nueva.

La segunda opción es más ambiciosa. Sería instalar un cable eléctrico que conecta Turquía a la costa siria y luego a Trípoli. Este proyecto requeriría más tiempo, financiación sustancial y un estudio de viabilidad. Pero cambiaría el lugar del Líbano en las redes regionales. Trípoli ya no sería sólo el punto de llegada de un suministro temporal. Se convertiría en un nodo de interconexión energética.

El ministro de Energía y Agua Joe Saddi discutió estos temas en Nueva York con su homólogo turco Alparslan Bayraktar la semana anterior a la publicación. Los intercambios abarcaron interconexión eléctrica, oleoductos e hidrocarburos. Esta reunión trae un elemento oficial al panorama general, aunque no signifique que se haya llegado a un acuerdo final sobre uno o el otro proyecto.

Para el Líbano, la participación es considerable. La crisis eléctrica sigue siendo uno de los principales obstáculos para la economía. La interconexión regional podría ayudar a reducir el costo de algunos suministros y proporcionar más flexibilidad. Sin embargo, no resolvería los problemas estructurales del sector. Queda por abordar las pérdidas, la gestión de las redes, la producción nacional y las finanzas para la electricidad en el Líbano. Importar más electricidad no reemplaza la reforma del sistema.

El regreso inesperado del proyecto Kirkuk-Tripoli

La tercera parte se refiere al petróleo. Podría dar a Trípoli una dimensión estratégica aún mayor. Según la información exclusiva de Al Akhbar, la apertura turca al Líbano también forma parte de una reflexión sobre la posible reactivación del vínculo petrolero entre Kirkuk y Trípoli.

La idea tiene una fuerte dimensión histórica. El petróleo iraquí llegó al Mediterráneo por Trípoli. Las transformaciones regionales, las guerras y los desglose políticos han terminado gradualmente esta función. Hoy, el acercamiento energético entre Ankara y Bagdad pone el tema de los corredores petroleros en el centro del juego.

Turquía e Iraq firmaron en agosto un acuerdo para continuar el transporte de petróleo iraquí a través de la línea Kirkuk-Ceyhan. Su cooperación también debe extenderse a la producción y la inversión en las esferas de Kirkuk. En esta configuración, una reflexión sobre Kirkuk-Tripoli permitiría al Líbano encontrar un lugar en las carreteras que unen los recursos iraquíes al Mediterráneo.

Sin embargo, debemos seguir siendo precisos. Las fuentes no describen un sitio lanzado o un acuerdo alcanzado para devolver el oleoducto al servicio. Evocan investigación y reflexión sobre esta posibilidad. La diferencia es genial. Esa infraestructura petrolera exigiría acuerdos entre varios Estados, inversiones sustanciales, evaluación del estado de la ruta y garantías de seguridad sostenibles.

Puerto, ferrocarril y energía comienzan a formar el mismo proyecto

Es la convergencia de estos dossiers que da a Trípoli su importancia. Un solo ferrocarril mejoraría el transporte. Una interconexión de electricidad por sí sola aumentaría el suministro de energía. Un oleoducto por sí solo restauraría una función a las instalaciones petroleras. Pero el encuentro de estas tres infraestructuras alrededor de un puerto transforma la lógica económica.

Trípoli podría convertirse en una plataforma logística. El puerto proporcionaría acceso marítimo. El ferrocarril conectaría la ciudad a Homs y las redes sirias y regionales. La infraestructura energética podría albergar o transitar petróleo, gas y electricidad. Las actividades industriales y de almacenamiento podrían desarrollarse en torno a este conjunto.

Esta perspectiva daría al norte del Líbano un lugar diferente en la economía nacional. Durante decenios, la actividad económica, la inversión y la infraestructura se han concentrado en torno a Beirut y el centro del país. La creación de un corredor regional a través de Trípoli podría cambiar parte de esta dinámica hacia el norte.

Pero esta transformación requeriría mucho más que anuncios. La red ferroviaria libanesa está en gran parte fuera de servicio. Deben evaluarse las instalaciones existentes. El puerto debe poder absorber nuevos flujos. Las conexiones de carretera deben seguir. Las administraciones aduaneras deben ser modernizadas. Por último, la seguridad de la frontera entre el Líbano y Siria debe permitir el tráfico comercial regular.

Siria se hace indispensable para el proyecto

Ninguno de estos escenarios puede funcionar sin Damasco. La geografía impone a Siria entre el Líbano y las redes terrestres turcas, jordanas, iraquíes y del Golfo. La normalización económica entre Beirut y Damasco se convierte así en un requisito previo.

Este hecho explica parte del activismo turco. Ankara busca reunir a los dos países, comenzando por temas en los que se pueda identificar un interés común. Las cuestiones más contenciosas pueden dejarse de lado temporalmente, mientras que el transporte, el comercio y la energía sirven como esferas de cooperación.

El método tiene una lógica política. La infraestructura común crea intereses compartidos. La red ferroviaria, la red eléctrica o el oleoducto no pueden funcionar de manera sostenible si las relaciones entre los Estados interesados se interrumpen constantemente. La economía se convierte así en un medio para estabilizar la relación política.

Para el Líbano, esta dependencia plantea también una cuestión de soberanía económica. Una conexión regional trae oportunidades, pero hace que el país dependa de la estabilidad de sus vecinos y de las decisiones de tránsito. Por lo tanto, será necesario evaluar los beneficios sin presentar el corredor como solución libre de riesgos.

Un proyecto que podría evitar parcialmente las rutas marítimas sensibles

El contexto regional también da al proyecto otra dimensión. Turquía presenta el desarrollo de corredores terrestres como medio de diversificar las rutas comerciales entre el Golfo, el Oriente Medio, Asia y Europa. La crisis en torno al Estrecho de Ormuz ha aumentado el interés en rutas alternativas que pueden reducir parcialmente la dependencia de los cruces marítimos sensibles.

Por supuesto, el corredor modernizado de Hedjaz no sustituiría el transporte marítimo del Golfo. Los volúmenes, costos y tipos de mercancías son diferentes. Pero podría proporcionar un camino adicional y mejorar la resiliencia del comercio en caso de perturbación.

En este mapa, el Líbano ocupa una posición periférica siempre y cuando permanezca desconectada de la red. Trípoli le ofrece una posibilidad de entrada. El puerto podría servir como una salida mediterránea complementaria, mientras que la ruta terrestre a Homs permitiría el acceso al pasillo principal.

La elección que espera Beirut excede la construcción de un ferrocarril

El gobierno libanés tendrá que decidir si considera estos proyectos una serie de oportunidades distintas o una estrategia nacional real. Tendering Tripoli-Abboudiye es un primer paso. No es suficiente determinar el lugar del país en la red regional.

Una estrategia coherente debe definir el papel del puerto de Trípoli, el futuro de los ferrocarriles, el futuro de las instalaciones petroleras, las necesidades de electricidad y las relaciones comerciales con Siria. También debe determinar las condiciones financieras para cada proyecto a fin de evitar que el país participe en infraestructuras que no puedan financiar o aprovechar.

Información exclusiva publicadaAl Akhbar 2 de octubre de 2026mostrar que Ankara ya tiene su propia visión. Turquía quiere integrar el Líbano en el corredor regional, empezando por Trípoli y combinando transporte y energía. Siria también parece interesada en el desarrollo económico de este eje. El Líbano, por su parte, todavía no ha anunciado la adhesión oficial al proyecto general.

Sin embargo, ahora se juega una parte del futuro económico de Trípoli. Por primera vez en mucho tiempo, varias infraestructuras regionales podrían converger hacia la misma ciudad. Si siguen siendo proyectos separados, su efecto será limitado. Si se piensan juntos, Trípoli podría recuperar una función que había perdido gradualmente: la de una puerta mediterránea abierta al interior del Oriente Medio.

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