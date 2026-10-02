Washington abre un nuevo frente financiero en Líbano: Bank Saderat Iran temas sobre la mesa

Washington habría planteado el caso de Bank Saderat Iran con el gobierno libanés. Según Al Sharq, el Secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent esperaría la acción de Beirut, sin exigir formalmente un cierre. Una presión financiera importante, ya que el Líbano negocia las reformas bancarias y el apoyo internacional con sus asociados.

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La visita de la delegación del Gobierno del Líbano a Washington podría haber abierto un caso mucho más delicado que las únicas reformas financieras previstas en Beirut. En medio de discusiones sobre el Fondo Monetario Internacional, reestructuración bancaria y finanzas públicas, Bank Saderat Iran fue mencionado directamente por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent. La información no fue objeto de un anuncio oficial estadounidense o libanés. It is reported solely by Al Sharq in its 2 October 2026 edition, based on sources presented as informed. Esta reserva es esencial. Sin embargo, no resta importancia al alcance político del caso si se confirman las pruebas.

Según Al Sharq, Scott Bessent se dirigió al Banco Saderat Irán durante su reunión con la delegación del gobierno libanés en Washington. He reportedly asked Lebanese officials to « help » the case. La publicación interpreta este texto como un signo de que Washington quisiera que Beirut tomara medidas contra el establecimiento, hasta e incluyendo su cierre en el Líbano. El periódico, sin embargo, hace un punto importante: el funcionario estadounidense no habría detallado las medidas previstas. Habría insistido sobre todo en la necesidad de tomar el tema en serio.

Esta distinción impide, en el estado de las fuentes disponibles, afirmar que Washington ha entregado oficialmente una orden de cierre al gobierno libanés. El título utilizado por Al Sharq va más allá de los detalles reportados en el cuerpo de información. Sólo establecen, según las fuentes del periódico, que el archivo habría sido levantado y que se esperaría la acción libanesa.

Una solicitud que se deja voluntariamente en el borrón

La naturaleza imprecisa de la aplicación es precisamente uno de los aspectos más interesantes del archivo. Una solicitud muy detallada de EE.UU. habría puesto inmediatamente al gobierno ante la necesidad de aceptar, rechazar o negociar. Una formulación general deja más posibilidades. Permite que las autoridades estadounidenses señalen sus expectativas al dejar Beirut la responsabilidad de determinar qué instrumentos jurídicos, reglamentarios o bancarios podrían utilizarse.

Al Sharq also states that no substantial Lebanese response was given during the meeting. Scott Bessent habría mencionado el tema hacia el final de los debates, sin entrar en un minucioso debate técnico. Therefore, the sources cited do not indicate the position of the Government of Nawaf Salam.

Esta falta de respuesta conocida es importante. Significa que sería prematuro presentar un posible cierre como decisión ya adoptada. No hay indicios en los archivos fuente de que se ha preparado una orden administrativa, de que se han iniciado actuaciones contra el banco o de que el Banco del Líbano ha recibido instrucciones específicas.

El archivo se encuentra en esta etapa en un área intermedia. Esto ya no es una preocupación general americana, si la información es exacta. The topic was allegedly presented directly to a government delegation. Pero aún no es una decisión libanesa.

Washington amplía el alcance de sus solicitudes

El contexto de la visita de Nawaf Salam a los Estados Unidos da este episodio un significado especial. El gobierno libanés está comprometido simultáneamente en varios frentes. Busca avanzar en las negociaciones financieras internacionales. También está tratando de obtener un cambio en la situación en el Sur y de relanzar el proceso de negociación con Israel. Por último, debe gestionar el archivo interno de la concentración de armas en manos del Estado.

En los diversos informes publicados el 2 de octubre, la visita americana aparece como un momento de confrontación entre las demandas libanesas y las prioridades estadounidenses.

En particular, Beirut está solicitando progresos en la retirada israelí y la aplicación del acuerdo marco. Las autoridades libanesas insisten en la continuación de las operaciones israelíes y, en su opinión, en el incumplimiento de ciertas obligaciones. Al mismo tiempo, Washington sigue colocando la cuestión de las armas en el centro de sus conversaciones con el Líbano.

La apariencia del archivo de Bank Saderat Irán añadiría una dimensión financiera a esta ecuación. La presión ya no se limitaría a la capacidad militar ni a las decisiones de seguridad. También afectaría a los canales financieros que Washington considera vinculados a la influencia iraní.

Esto cambiaría significativamente la naturaleza del problema para el gobierno. Una cuestión militar consiste principalmente en el ejército, el Consejo de Ministros y las fuerzas políticas. Una cuestión bancaria también incluye al Banco del Líbano, autoridades de supervisión, mecanismos de cumplimiento y procedimientos jurídicos para las instituciones financieras.

Por lo tanto, el gobierno debe evitar dos obstáculos. La primera sería transformar una demanda política extranjera en una decisión administrativa automática. El segundo ignoraría las consecuencias internacionales de la negativa a examinar un caso presentado como sensible por el Tesoro de Estados Unidos.

El momento elegido no es insignificante

Esta información llega en un momento en que el sector financiero libanés atraviesa una etapa decisiva. El gobierno está tratando de avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, el país está debatiendo la reestructuración de los bancos y el tratamiento de la brecha financiera acumulada desde el comienzo de la crisis.

Las discusiones con instituciones internacionales se centran en la capacidad del Estado para poner en orden su sistema financiero. Se refieren a la gobernanza, los bancos, las pérdidas, el Banco del Líbano y la credibilidad de los mecanismos de control.

El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, continuó los debates sobre el programa de reforma. Las deliberaciones se centraron en la reestructuración bancaria, la brecha financiera, las finanzas públicas y las condiciones para la celebración de nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

En este contexto, una solicitud de los Estados Unidos relativa a un establecimiento específico pone a Beirut ante una pregunta adicional. El Líbano debe restablecer la credibilidad de su sistema bancario y evitar su política financiera como mera aplicación de las decisiones adoptadas en el extranjero.

La situación es más delicada, ya que el Presidente Joseph Aoun ha impugnado una disposición en el texto que trata de la situación de los bancos. Esta batalla incluye los poderes del Banco del Líbano y la referencia al Código de Moneda y Crédito.

El gobernador Karim Souaid se encuentra así en el centro de un período en el que intervienen varias preguntas: reestructuración del sistema, división de poderes, relaciones con instituciones financieras internacionales y, ahora, posible presión estadounidense sobre ciertos actores financieros.

Una frontera cada vez más estrecha entre la seguridad y las finanzas

El expediente del Banco Saderat Irán no puede ser aislado de otros acontecimientos reportados en la prensa libanesa el 2 de octubre. El mismo número de Al Sharq destaca otra información: el caso de Al Qard Al Hassan comenzó a seguir un camino judicial.

El Ministro del Interior, Ahmad Al Hajjar, afirma que este procedimiento se inició a raíz de una solicitud del Ministro de Justicia. Su departamento espera los resultados de las investigaciones antes de tomar decisiones dentro de su jurisdicción.

Estos dos casos son legalmente diferentes. No hay nada en las fuentes para confundir o afirmar que están sujetos a un procedimiento común. Pero su apariencia simultánea revela un cambio en el terreno en el que se está celebrando parte del debate sobre Hezbollah e influencia iraní.

Durante mucho tiempo, la cuestión se formuló principalmente en términos militares: armas, misiles, control territorial y decisión sobre guerra y paz. También se aborda desde un punto de vista financiero.

Esto puede tener consecuencias mucho más amplias que una medida dirigida a un establecimiento determinado. Las cuestiones financieras se refieren a las transferencias, las relaciones bancarias internacionales, los mecanismos de cumplimiento y la capacidad de las instituciones libanesas de mantener su relación con el sistema financiero mundial.

Por lo tanto, el gobierno debe gestionar un equilibrio difícil. Busca apoyo internacional para la reconstrucción, las finanzas públicas y el ejército. Pero cualquier medida que afecte a las instituciones percibidas como vinculadas a Irán también puede convertirse en una cuestión política interna.

Un caso que podría probar instituciones libanesas

Una posible acción contra el Irán Saderat del Banco no podría equivaler normalmente a una decisión política anunciada desde Washington. Las autoridades libanesas deben determinar la base jurídica para la acción, que las instituciones son competentes y qué elementos específicos justifican una medida.

Los archivos fuente no proporcionan pruebas para determinar que ese procedimiento ya está en marcha. Tampoco dan ninguna decisión atribuida a Karim Suaid en este archivo.

Es un importante límite documental. Por lo tanto, sería abusivo afirmar que el Gobernador del Banco del Líbano aceptó o rechazó la solicitud de los Estados Unidos.

Por otra parte, la cuestión institucional es ineludible. El período actual se caracteriza precisamente por un debate sobre las facultades del Gobernador y del Banco del Líbano. El llamamiento de Joseph Aoun contra una provisión de reforma bancaria es presentado por sus defensores como una protección de la autoridad monetaria. Por el contrario, sus críticos temen que la apelación demore el calendario de reforma.

La llegada simultánea de un dossier tan sensible como Bank Saderat Irán puede dar a esta discusión teórica una dimensión muy concreta. ¿Quién tiene la autoridad para actuar contra una institución financiera? ¿Sobre qué base? ¿Cuál es el lugar del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad del Banco del Líbano?

La respuesta también determinará cómo el Líbano puede demostrar a sus asociados que tiene instituciones capaces de adoptar sus propias decisiones.

La visita americana toma otra dimensión

El movimiento de Nawaf Salam a Washington fue presentado desde varios ángulos. El propio Primer Ministro trató de disipar la idea de que sus interlocutores estadounidenses sólo habían ejercido presión sobre el Líbano. Sin embargo, otras publicaciones del corpus dan una lectura más exigente de los debates, en particular sobre la cuestión de las armas.

Información sobre Bank Saderat Iran añade una pieza adicional a este mosaico.

Sugirió que las entrevistas de Estados Unidos habrían abarcado una gama más amplia de casos que la que se destacó públicamente. El gobierno enfrentaría un enfoque estadounidense que combina seguridad, finanzas, reforma y control de redes consideradas vinculadas a Irán.

Este método es particularmente importante para entender el período actual. Los documentos ya no se negocian por separado. Las reformas económicas pueden influir en el apoyo internacional. El apoyo financiero puede depender de la confianza en las instituciones. Las cuestiones de seguridad a su vez pueden afectar la reconstrucción y las relaciones de los donantes.

En esta arquitectura, el archivo bancario se convierte en político y el archivo político se convierte en financiero.

Un estrecho margen libanés de maniobra

Nawaf Salam debe avanzar entre varias demandas a veces contradictorias. Su Gobierno desea restablecer las relaciones financieras internacionales y continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También busca recursos para la reconstrucción y funcionamiento de las instituciones públicas.

Al mismo tiempo, debe evitar una crisis política interna que pueda poner en peligro la misma reconstrucción.

Una acción espectacular contra una institución financiera asociada a Irán podría ser interpretada por opositores gubernamentales como la aplicación de una agenda americana. Por el contrario, la falta total de respuesta a una solicitud del Tesoro estadounidense podría complicar las relaciones con Washington.

Por lo tanto, el método elegido será tan importante como la decisión final.

Un procedimiento basado en normas generales, controles transparentes y las competencias ordinarias de las instituciones sería diferente de una medida excepcional adoptada tras la presión externa. En el primer caso, el Gobierno podría presentar su acción como aplicación del derecho libanés. En segundo lugar, la controversia política sería casi inevitable.

Las fuentes del 2 de octubre todavía no indican qué curso se tomará.

Lo que sabemos y lo que queda por establecer

En esta etapa, sólo un elemento del cuerpo de pruebas indica que el caso del Banco Saderat Irán se planteó directamente con la delegación libanesa: la información exclusiva publicada por Al Sharq el 2 de octubre de 2026. Se basa en fuentes anónimas y también contiene información atribuida a otra publicación.

Ningún documento oficial reproducido en el cuerpo confirma una instrucción de cierre americano. Ningún comunicado del Gobierno del Líbano citado en las fuentes anuncia un procedimiento de cierre. Tampoco hay pruebas de que Karim Souaid haya recibido o ejecutado dicha instrucción.

Por consiguiente, la formulación más firme sigue siendo la de unasupuesta solicitud de EE.UU. para tratar seriamente con el archivo del Bank Saderat Iran, con una interpretación que Washington quisiera medidas hasta el cierre.

Esta cautela no reduce la importancia de la información. Por el contrario, permite medir correctamente su alcance.

Si se confirma la solicitud, el gobierno de Nawaf Salam se enfrentará a una importante prueba institucional. Tendrá que determinar cómo responder a una prioridad estadounidense sin dar la impresión de que la política bancaria libanesa se decide en Washington. También debe articular esta cuestión con la reestructuración del sector bancario, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las tensiones sobre las redes financieras relacionadas con Hezbollah.

El archivo podría llegar a ser mucho más que un caso bancario. Podría ser una de las primeras pruebas de la nueva estrategia financiera del estado contra la influencia iraní en el Líbano.