En Saida, Tom Young pinta la memoria del Sur

Inaugurado el 30 de octubre en Hammam al-Jadid, la exposición Ranin conecta pueblos con hematomas, memoria de los habitantes y renacimiento de un lugar cultural.

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En Saida, una pintura de Tom Young reúne dos imágenes de Yarun: la localidad antes de los bombardeos y lo que pasó después. Una mezquita y una iglesia recuerdan una vida común que el artista sabía por haber observado y pintado. Esta obra pertenece a « Ranin », la exposición inaugurada el 30 de octubre de 2026 en Hammam al-Jadid, en el casco antiguo.

Los lugares destruidos y las vidas que albergaron

Organizada por la Fundación Sharqi para el Desarrollo Cultural y la Innovación, el curso reúne más de quince nuevas pinturas. El Sur aparece a través de sus aldeas, tierras de cultivo y patrimonio, incluyendo los restos romanos de Tiro y Castillo de Beaufort.

Las tablas también se refieren a escuelas y rescates: un autobús escolar destruido, edificios dañados y trabajadores de primeros auxilios en el trabajo. En sus declaraciones públicas, Young presenta la pintura como una forma de acercarse al trauma y preservar la memoria, no como un inventario completo de daños.

Un retrato rinde homenaje al periodista Amal Khalil, a quien el pintor conocía y que había asistido al hammam. La exposición combina así la memoria de las personas con la de los lugares.

Un viejo hammam convertido el espacio cultural

El marco amplía este diálogo. Las obras ocupan el antiguo cuarto cálido, conocido como « Beit al-Nar ». Su techo fue dañado durante la guerra de 1982. Por lo tanto, la memoria de la violencia no sólo está en las telas: también pertenece a la historia del edificio.

Ranin forma parte del proyecto « Revival », lanzado en octubre de 2020. La exposición inicial se basó en los recuerdos de antiguos habitantes que contaron sobre sus visitas al hammam. Estas historias ayudaron a restaurar una sociabilidad cuyas fotografías eran raras.

Seis años de reapropiación

La restauración ha movilizado técnicas tradicionales, con cal y arcilla en lugar de cemento, bajo la supervisión de Omar Haidar. El lugar acogió entonces conciertos, reuniones y actividades artísticas.

Para el presidente Sharqi Said Bacho, esta nueva exposición marca seis años de actividad cultural en el hammam. La apertura incluyó el corto documental de Tony Khoury « Revival Continues », dedicado al viaje del sitio. La nueva serie de Young continúa esta historia moviendo la mirada a los pueblos del Sur y los recuerdos de sus habitantes.

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