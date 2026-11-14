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Precio del motor en Líbano: por qué explota

En el Líbano, el precio del « motor », el generador del vecindario, explotó. ¿Por qué?

kWh: de 30 244 a 52 840 libras entre febrero y septiembre, es decir, +75 %

🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews

El diesel de 20 litros puede: 1,4 a 2,7 millones de libras, casi doble

🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022

Tasa mensual establecida por el Ministerio de Energía sobre la base de precios diésel

🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février

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