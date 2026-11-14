Siria: La nacionalidad de la madre permanece bajo debate

La transmisión de la nacionalidad a los hijos de madres sirias vuelve al debate tras las declaraciones de Hind Kabawat en Ginebra. El Ministerio de Asuntos Sociales declaró el 8 de noviembre que la propuesta seguía siendo examinada y debía seguir una vía legislativa. La ley actual favorece la filiación paterna, con una excepción materna limitada. La comprensión de la reforma requiere una distinción entre los derechos de los niños, los de los cónyuges y las condiciones para un texto que aún no se ha adoptado.

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¿Puede una madre siria transmitir su nacionalidad a sus hijos cuando su padre es extranjero? The issue comes to the fore following statements by the Minister of Social Affairs and Labour, Hind Kabawat, in Geneva on 4 November. Pero un anuncio político por sí solo no crea un derecho civil. El Departamento aclaró el 8 de noviembre de 2026 que la propuesta seguía siendo examinada.

La cuestión va más allá del reconocimiento simbólico de la maternidad. Abarca la norma que fija legalmente a un niño a un Estado, las condiciones para tal reconocimiento e igualdad entre los padres. Para comprender el alcance del debate, es necesario separar tres niveles: la ley existente, la labor del Gobierno y las exigencias de las defensoras.

Una transmisión basada principalmente en el padre

El Decreto Legislativo 276 de 1969 coloca la filiación paterna en el centro del esquema. En su artículo 3 se reconoce, entre otras cosas, como sirio el niño nacido de un padre sirio, dentro y fuera del país. La situación de una madre siria casada con un extranjero no se beneficia de una norma general equivalente.

Sin embargo, sería incorrecto decir que la madre nunca transmite su nacionalidad. En particular, la ley prevé el caso de un niño nacido en Siria a una madre siria cuando la paternidad de su padre no está legalmente establecida. Esta excepción no equivale a un derecho general para todos los hijos de madres sirias: depende del lugar de nacimiento y de la condición jurídica del padre.

Esta distinción explica por qué el debate no puede reducirse a la presencia de la palabra « madre » en la ley. Una excepción responde a una situación particular; una norma igual permitiría a ambos padres transmitir su nacionalidad en condiciones comparables. Es la brecha entre estos dos mecanismos que estructuran el debate actual.

Una comisión, aún no una ley aprobada

En su aclaración del 8 de noviembre, el Ministerio recuerda que la decisión 556 de 29 de abril de 2026 estableció una comisión gubernamental. Presidida por el Viceministro del Interior, incluye la Justicia, Asuntos Sociales, Asuntos Religiosos, la Secretaría General de la Presidencia y el Consejo de Estado.

El departamento describe además una propuesta de trabajo. El mecanismo debe seguir una vía legislativa que incluya el examen parlamentario y la aprobación, y luego las etapas de promulgación y publicación. El comunicado no contiene ningún texto o fecha de entrada en vigor aprobado. Por lo tanto, no permite que la reforma se presente como nueva ley ya aplicable.

Para una familia interesada, la diferencia es decisiva: las intenciones anunciadas no reemplazan las condiciones de un texto existente. Las categorías de beneficiarios, las justificaciones, posibles exclusiones y procedimientos administrativos deben establecerse antes de que se puedan dar explicaciones concretas sobre cómo presentar una solicitud de reforma.

La igualdad solicitada va más allá de una excepción adicional

Sawsan Zakzak, miembro de la secretaría de la Liga de Mujeres Sirias, defiende una transmisión abierta a los hijos de madres sirias, nacidos en el país o en el extranjero. Su posición se refiere a la igualdad de derecho, no sólo a la ampliación de algunas excepciones.

This claim also raises the question of the conditions for future reform. Una disposición que abarque a ciertas madres o hijos, pero excluya a otros, no abordaría necesariamente esta solicitud de igualdad. El alcance exacto debe leerse en el texto final en lugar de deducirse de declaraciones sucesivas.

La periodista Nesrine Alaaeddine insiste en la separación entre los derechos del niño y el camino de sus padres. La pertenencia o elección de un padre no debe, en su opinión, determinar los derechos de su hijo. Esta es una posición en el debate, no una disposición que sería adoptada.

No confunda a los hijos y cónyuges

El abogado Rami Jalbout distingue la nacionalidad de los niños de la naturalización del cónyuge extranjero. La concesión de un derecho a un niño por una madre no significa automáticamente conceder el mismo derecho al padre. Confundir las dos preguntas diluye la lectura de las propuestas y sus consecuencias.

En esta etapa, el punto a seguir es preciso: la publicación de un texto para comparar la norma actual con el mecanismo propuesto. El debate político está abierto; la aclaración oficial disponible todavía no permite anunciar que la transmisión de la nacionalidad por las madres se ha convertido en un derecho general.

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