Hungría: Millones incautados en el caso Seszták

In Hungary, investigators seized billions of forints, euros and dollars in the case against former Minister Miklós Seszták. Las investigaciones realizadas los días 12 y 13 de noviembre se referían a Budapest y a tres condados. KDNP ahora le pide que devuelva su mandato. Su defensa señala que la liberación oficial no atribuye el dinero a su cliente. Las sospechas de contratación pública siguen siendo investigadas y no constituyen una condena penal.

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Especies sepultadas en bosques, escondidas en edificios y mantenidas en una caja fuerte: el caso Seszták en Hungría ha tomado una nueva dimensión. On 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office, the NVVH, announced an important seizure. Al día siguiente, el líder del Grupo Parlamentario Democrático Cristiano pidió al ex ministro que devolviera su mandato. Sus concursos de defensa que las cantidades recuperadas pueden atribuirse a él.

Hay que distinguir dos temporalidades. La investigación tuvo lugar los días 12 y 13 de noviembre. El comunicado oficial fue emitido el viernes por la tarde a las 8:14 horas hora de Budapest. Las reacciones políticas y las del abogado intervinieron el sábado 14 de noviembre. Por lo tanto, el descubrimiento da prioridad a los llamamientos de renuncia que le dieron un nuevo alcance político.

El caso Seszták en Hungría: tres monedas incautadas

El NVVH detalla las cantidades, sin reducirlas a una conversión aproximada: 5.071.632.000 forints, 2.658.350 euros y 1.257.100 dólares. Las operaciones involucraron a Budapest y los condados de Pest, Békés y Nógrád.

Según la Oficina, los investigadores encontraron entradas en varios tipos de caches. La parte fue enterrada en el bosque. Otras cantidades fueron en edificios agrícolas, almacenes y un edificio residencial. La investigación también llevó a una seguridad de alto valor en un lugar oculto.

El comunicado declara que los agentes depositaron el efectivo en el Tesoro de Hungría el 13 de noviembre. Agradeció a la policía, la Oficina Nacional de Investigación, la administración tributaria y el Tesoro su asistencia. Este anuncio describe una operación de incautación en procedimientos penales. No constituye una decisión judicial que establezca quién posee cada suma.

El abogado impugna la asignación de dinero

Esta distinción está en el corazón de la respuesta de Gábor Papp, abogado de Miklós Seszták. En un comunicado publicado el sábado por la mañana por la prensa húngara, señala que el comunicado de prensa no presenta dinero como propiedad de su cliente. Sólo anuncia acciones de investigación en un caso que lleva su nombre.

El abogado recuerda que el procedimiento se refiere a varios sospechosos. Desea consultar los documentos relativos a las últimas operaciones y precisa que aún no están a su disposición. También invoca el secreto profesional para no desarrollar ciertos elementos. Miklós Seszták impugna los delitos contra él.

La incautación y su contexto procesal están documentados por la autoridad competente. El origen de los fondos, su destino y su apego individual siguen siendo cuestiones judiciales. La presentación de estas especies como un enriquecimiento personal permanente del ex Ministro superaría la información publicada.

Sospechas de contratación pública

Miklós Seszták fue Ministro de Desarrollo Nacional de junio de 2014 a mayo de 2018. La Fiscalía recuerda que su cartera incluyó la supervisión del Director del Patrimonio Estatal, el MNV y las responsabilidades en el transporte. El MNV ejerció los derechos del propietario sobre la empresa de transporte Volánbusz.

En un comunicado de prensa del 22 de septiembre de 2026, la fiscalía expone sus sospechas. The former Minister and the Director General of MNV reportedly received, through an intermediary, over 11 billion forints of unfair benefits between 2015 and 2018. Los supuestos pagos están relacionados con empresas en relación contractual con Volánbusz.

La Fiscalía también describe una sección relativa a proyectos de obras públicas. Un grupo de construcción habría propuesto pagar el 10% del precio de cada contrato al ministro a través de un intermediario. Menciona más de mil millones de forints de ventajas injustas en este componente, así como cerca de 270 millones en piscinas y proyectos de gimnasio. Estas son acusaciones de investigadores, no hechos establecidos por una condena.

KDNP pide la salida del MP

El sábado, Bence Retvári, líder del grupo parlamentario del Partido Popular Cristiano-Democrático, KDNP, pidió a Miklós Seszták que devolviera su mandato. El sitio del partido retransmitió esta llamada el 14 de noviembre a las 12:57 horas hora local. El líder cristianodemócrata también pide que el diputado se explique a las autoridades.

Por la tarde, Csaba Latorcai, Vicepresidente Ejecutivo de KDNP, anunció que había solicitado la apertura de procedimientos disciplinarios y éticos. También solicitó la suspensión de la membresía de Miklós Seszták durante este procedimiento. Estos pasos, reportados por varios medios húngaros, no deben confundirse con una renuncia real del Parlamento o una exclusión definitiva.

Las reacciones del partido aliado a Fidesz agregan un procedimiento que ya ha comenzado durante varias semanas. El Parlamento levantó la inmunidad de Miklós Seszták el 28 de septiembre. Un juez ordenó su detención el 30 de septiembre y la prorrogó el 28 de octubre hasta el 30 de enero de 2027. The defence had requested his release or a house surveillance measure.

El descubrimiento de especies ahora alimenta tanto la investigación como las solicitudes de retirada política. En este momento, las apelaciones de KDNP no sustituyen la decisión personal del MP sobre su mandato o auditorías judiciales de los fondos incautados.

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