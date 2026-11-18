Equinor detectó un ataque cibernético contra algunos de sus sistemas informáticos, según un comunicado de prensa lanzado el 17 de noviembre. El Grupo de Noruega afirma que sus operaciones y producción no están afectadas. No registra ningún robo de datos y moviliza a sus equipos para neutralizar el ataque. El texto no especifica los sistemas interesados ni la identidad de los autores. Tampoco puede concluirse que el incidente haya terminado: la ausencia de un efecto en la producción no significa su resolución.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Equinor anunció el martes 17 de noviembre que detectó un ataque cibernético continuo en algunos sistemas informáticos. El Grupo de Noruega afirma que sus actividades y producción no están afectadas.

Equinor moviliza sus equipos

En su comunicado de prensa, emitido a las 17.55 horas de la UTC y actualizado a las 18.40 horas, la empresa informó de que había movilizado los recursos necesarios para neutralizar el ataque y restaurar la integridad de sus sistemas. Afirma que se está informando a las autoridades competentes.

Equinor también afirma que no tiene índice de robo de datos. Esta redacción no garantiza que no se haya comprometido información alguna: describe el estado de las conclusiones proporcionadas por el grupo.

Ni autor identificado ni denunciado final de incidentes

El comunicado de prensa no denomina los sistemas correspondientes, no especifica el método utilizado y no atribuye el ataque a ningún actor. Tampoco anuncia su neutralización. Por lo tanto, la ausencia de efectos notificados sobre la producción debe distinguirse de la resolución del incidente informático.

Imagen del archivo: Oficinas de Equinor en Fornebu, Bærum, 23 de febrero de 2021. Esta fotografía no ubica los sistemas afectados. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Libnanews dressing. Photo and adaptation under cC BY-SA 4.0 licencia. Fotografía original.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews