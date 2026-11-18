Equinor anunció el martes 17 de noviembre que detectó un ataque cibernético continuo en algunos sistemas informáticos. El Grupo de Noruega afirma que sus actividades y producción no están afectadas.
Equinor moviliza sus equipos
En su comunicado de prensa, emitido a las 17.55 horas de la UTC y actualizado a las 18.40 horas, la empresa informó de que había movilizado los recursos necesarios para neutralizar el ataque y restaurar la integridad de sus sistemas. Afirma que se está informando a las autoridades competentes.
Equinor también afirma que no tiene índice de robo de datos. Esta redacción no garantiza que no se haya comprometido información alguna: describe el estado de las conclusiones proporcionadas por el grupo.
Ni autor identificado ni denunciado final de incidentes
El comunicado de prensa no denomina los sistemas correspondientes, no especifica el método utilizado y no atribuye el ataque a ningún actor. Tampoco anuncia su neutralización. Por lo tanto, la ausencia de efectos notificados sobre la producción debe distinguirse de la resolución del incidente informático.
Imagen del archivo: Oficinas de Equinor en Fornebu, Bærum, 23 de febrero de 2021. Esta fotografía no ubica los sistemas afectados. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Libnanews dressing. Photo and adaptation under cC BY-SA 4.0 licencia. Fotografía original.
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