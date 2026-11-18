The NSA confirms, in a statement dated 17 November 2026, a temporary disturbance during a scheduled maintenance operation. Algunos sistemas internos han sido afectados, según la agencia de inteligencia estadounidense. Sin embargo, asegura que su capacidad crítica siga siendo plenamente operacional.
NSA especifica el marco de perturbación
Esta respuesta oficial complementa la primera información sobre el desglose de la red clasificada NSA Net, publicada el martes pasado. The Agency states that its capacity to defend national security continues. Observa que su infraestructura incluye varios niveles de redundancia para mantener las operaciones durante intervenciones planificadas o eventos imprevistos.
La liberación no detalla los sistemas afectados. No especifica el tiempo de inicio, la duración de la perturbación o el número de empleados involucrados.
No hay anuncio explícito de recuperación completa
The NSA places the incident during routine maintenance without exposing detailed technical diagnosis. No califica el evento como un ciberataque y no describe ninguna fuga de datos.
Mantener capacidades críticas no significa que todos los servicios internos funcionen normalmente. El texto oficial no da un calendario para volver a la normalidad y no anuncia explícitamente la recuperación completa de NSA Net.
Nuestra cobertura anterior
NSA: primer informe de fallo de red clasificado.
Ilustración: sede de la NSA en Fort Meade, archivos del 14 de diciembre de 2005. Foto NSA / DVIDS, dominio público; Libnanews dressing.Fotografía originalycondiciones de uso. La aparición de la información visual del Departamento de Guerra de los Estados Unidos no implica ni constituye sueño DoW.
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