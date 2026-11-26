Para un paquete de reparación escolar en Zahlé, el portal publica al ganador y $431.561. La tarjeta de premio no fecha el inicio o la recepción del trabajo.

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Nawaf Salam pidió a las autoridades que hicieran públicos sus planes de adquisiciones, licitaciones y decisiones de adjudicación. Una operación del Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción en el Distrito de Zahlé ilustra lo que un ciudadano ya puede verificar: el ganador y el premio para un lote de reparación escolar, pero aún no su fecha real de entrega de la tarjeta de premio.

A published appeal, a reasoned decision

El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción hizo un llamamiento a licitación para obtener reparaciones en las instituciones públicas que habían recibido a personas desplazadas y que ya no se utilizaban como refugio en el momento del procedimiento. La hoja de la Autoridad de Adquisiciones Públicas es de fecha 26 de septiembre de 2026. Una reunión con empresas interesadas dio lugar a un informe publicado el 2 de octubre. El plazo para la presentación fue del 6 de octubre al mediodía.

Los resultados publicados el 10 de noviembre indican una asignación provisional el 30 de octubre. El Consejo selecciona Saba Makhlouf Establishment for Trading and Contracting for $431,561, including $50,000. Según la decisión, un licitante había propuesto un precio más bajo para Zahlé, pero su capacidad financiera le permitía mantenerlo sólo en un lote. La compra forma parte del proyecto de asistencia de emergencia financiado con cargo al préstamo del Banco Mundial 9841. La cantidad de asignación es específica para este lote; No es el proyecto nacional.

El precio elegido no prueba la terminación

La decisión da el nombre del comprador, la cantidad retenida, la empresa y la razón de su elección. En la hoja de asignación consultada, no se indican los campos correspondientes a la firma, el comienzo del trabajo, la entrega y la aceptación final. Esto no prueba que el trabajo no comenzó o que se hizo un pago. El resultado de la adjudicación del contrato, la orden de puesta en marcha y los documentos de recepción deben conciliarse. La comparación entre los gastos iniciales y finales también requiere los gastos efectivos autorizados y pagados.

Al presentar el informe de la Autoridad el 25 de noviembre, el Primer Ministro anunció que el Consejo de Ministros supervisaría el cumplimiento de la ley sobre la base de los indicadores de la agencia. El caso de Zahlé muestra la diferencia entre hacer visible la elección de una empresa y poder seguir los gastos hasta que se reabre un establecimiento. En el registro público se documenta el primer paso; la fecha de recepción no es.

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