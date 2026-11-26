En Borj Qalaouiyah, unos 470 estudiantes asisten a clases en un edificio sin terminar después de la destrucción de su escuela. En Zawtar al-Gharbiyé, la escuela pública acoge aproximadamente a 74 estudiantes, en comparación con 304 antes de la crisis.

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En Borj Qalaouiyah, unos 470 estudiantes asisten a clases en un edificio sin terminar después de la destrucción de su escuela. En Zawtar al-Gharbiyé, la escuela pública acoge aproximadamente a 74 estudiantes, en comparación con 304 antes de la crisis.

La escuela pública Borj Qalaouiyah en el distrito de Bint Jbeil regresó de septiembre a otra dirección. Su edificio de tres plantas fue completamente destruido en mayo de 2026, según una encuesta publicada el 25 de noviembre por la UNESCO. El equipo reanudó los cursos en un edificio cercano que era para dar cabida a un jardín de infantes y cuyo trabajo no se completó. Se están instalando habitaciones prefabricadas. La organización no especifica su número ni la fecha en que todos serán utilizables.

En Zawtar, aproximadamente una cuarta parte de la fuerza de trabajo anterior a la crisis

En la escuela pública Imam Moussa al-Sadr en Zawtar al-Gharbiyé, también reabierto, daños a los laboratorios afectados, la biblioteca y otros espacios de trabajo. La escuela tiene alrededor de 74 alumnos, en comparación con 304 antes. Por lo tanto, la fuerza laboral actual representa alrededor del 24% del personal anterior a la crisis. Ambas escuelas alojan a niños de aldea y familias desplazadas. La evaluación de la UNESCO no especifica cuántos antiguos estudiantes de Zawtar están matriculados en otros lugares o permanecen sin una solución escolar.

En la escuela, talleres para hablar de guerra

Los estudiantes dijeron a la UNESCO sobre sus noches sin dormir, el ruido de los aviones y el miedo de un nuevo viaje. En escuelas acompañadas, los maestros dirigen debates y utilizan el dibujo u otras actividades creativas para dar a los niños varias formas de hablar de lo que han experimentado. Estas sesiones tienen lugar en un entorno educativo; no reemplazan los cursos perdidos o, cuando sea necesario, el seguimiento especializado.

Un programa nacional separado de captación

En todo el Líbano, Education Cannot Wait anunció el 20 de noviembre un programa de 13 millones de dólares de tres años dirigido por Ana Aqra y el Comité Internacional de Rescate. El plan tiene como objetivo aproximadamente 59.000 niños, incluidas actividades correctivas, asistencia para el transporte y actividades de desarrollo en 50 escuelas públicas. Estas cifras son objetivos, no un balance de reinscripciones o proyectos completados. The public profile does not name Borj Qalaouiyah or Zawtar al-Gharbiye among the schools to be built.

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