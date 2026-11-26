Norwegian Norse Atlantic canceló todos los vuelos programados para el jueves 26 de noviembre, debido a la falta de solución de financiación inmediata. negocia con los inversores y prevé un depósito de balance si estas discusiones fracasan. Los pasajeros interesados pueden solicitar el reembolso o el traslado según la ruta y el transportista.

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Norse Atlantic Airways canceló todos los vuelos programados el jueves 26 de noviembre. La empresa noruega indicó en una declaración del mercado de valores que había suspendido las salidas del día a fin de determinar si la financiación a corto plazo seguía siendo posible. Su junta directiva está considerando un depósito de balance si no obtiene rápidamente nuevos fondos. El comunicado de prensa no anuncia ningún depósito de balance o fecha de reanudación.

Inversionistas y acreedores en el centro de las discusiones

La administración está discutiendo con los inversores un posible revés que incluiría la financiación. No se anunció ningún acuerdo firmado, cantidad o nombre de inversionista. El miércoles, la empresa también reunió a los titulares de una emisión de bonos garantizada de $52 millones, con un 15% de descuento. Esta reunión no es válida para que los acreedores acuerden una contribución de fondos.

Euronext Oslo Børs colocó el título el miércoles en su compartimento de vigilanciaCaja de recuperación, utilizado cuando la situación del emisor hace la valoración de la seguridad particularmente incierta. Esta medida de cambio de valores es distinta de los procedimientos de insolvencia. Norse informó operar una flota de doce Boeing 787 Dreamliner. Además de sus rutas de largo recorrido, el grupo ofrece vuelos chárteres y el suministro de aeronaves y tripulación.

Vuelo cancelado: reembolso o desvío

El comunicado de prensa de Norse cubre vuelos el jueves 26 de noviembre. Para una salida programada después de esa fecha, el estado del vuelo y la reserva debe ser revisado con el transportista o agencia que vendió el billete. Una cancelación del jueves no constituye en sí misma el anuncio de la cancelación del vuelo de regreso.

Para los vuelos que salen de la Unión Europea, incluyendo Francia, el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros se aplica en caso de cancelación. En él se prevé la elección entre el reembolso y el traslado en virtud de los términos del texto. Para un viaje de un tercer país a la Unión, el alcance depende en particular del porteador que opera el vuelo. Toda indemnización sumaria se evaluará por separado del reembolso, según el itinerario, el período de notificación y el motivo de la cancelación.

Los pasajeros pueden retener su confirmación de reserva, aviso de cancelación y prueba de gastos antes de enviar una solicitud escrita al transportista. Los anuncios del 26 de noviembre no proporcionan un calendario para el procesamiento de archivos o un plan confirmado para la reanudación de los vuelos.

Cubierta: un Boeing 787-9 de Norse Atlantic en Berlín-Brandenburg el 9 de septiembre de 2022 (arquivado).MarcelX42 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxeo y apósito bajo la misma licencia.

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