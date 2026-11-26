En un mensaje a Joseph Aoun, Sergio Mattarella reafirmó el apoyo de Roma a la soberanía del Líbano. Italia ya tiene varios canales de apoyo, sin haber anunciado un nuevo contingente después de la FPNUL.

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En un mensaje recibido en Baabda con ocasión de la Independencia, el Presidente italiano Sergio Mattarella reafirmó el apoyo de Roma al fin de las hostilidades, el regreso de las personas desplazadas y la plena soberanía del Líbano. El mensaje se refiere a la nueva misión de apoyo de la UE. No anuncia ni mantiene un contingente italiano después de la salida de la FPNUL ni programa para una fuerza de relé.

El contingente italiano ahora está dentro del mandato de la ONU

La FPNUL tenía 761 efectivos de mantenimiento de la paz italianos al 4 de noviembre de 2026, de 7.485 efectivos proporcionados por 45 países. El personal de ese personal se ocupa del mandato de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad estableció el final de las operaciones en curso al 31 de diciembre y, a continuación, estaba previsto retirarse en el año siguiente. El número de soldados italianos hoy bajo casco azul no permite deducir la fuerza que Roma estaría dispuesta a contratar bajo otro mandato.

Roma también entrenó al ejército libanés fuera de la FPNUL

Italia tiene un segundo canal: su tarea bilateral de capacitar a las Fuerzas Armadas Libanesas, el MIBIL. En abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informó de que había gastado aproximadamente 10 millones de euros en los tres últimos años para fortalecer la capacidad logística e infraestructura del ejército libanés en este contexto. Esta financiación no forma parte del presupuesto de la FPNUL.

Italia también preside el Comité Técnico Militar para el Líbano, que coordina con Beirut el apoyo de varios asociados en el despliegue del ejército. Esa cooperación puede fortalecer la capacidad del ejército libanés; No confiere a Roma el mandato de supervisar la cesación del fuego en lugar de las Naciones Unidas.

La misión de la Unión Europea no es una fuerza de sustitución

El 12 de octubre, el Consejo de la Unión Europea estableció una misión de apoyo por un período inicial de tres años. Debe asesorar y capacitar al ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interna, especialmente en la seguridad fronteriza y portuaria. En la decisión sobre la creación se prevé un acto separado para el lanzamiento después de la planificación operacional. No transfiere a la misión europea las facultades de observación, enlace y protección asignadas a la FPNUL en virtud de la resolución 1701.

El 25 de junio en Antibes, Francia e Italia se comprometieron a trabajar juntos en la agenda post-FINUL de una coalición para apoyar al Líbano. La carta de Sergio Mattarella confirma el apoyo político italiano, especialmente en el contexto europeo. No especifica los países que participarían en una posible coalición, su cadena de mando, ni el texto que permitiera la intervención.

Foto de ilustración: contingente francés de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. Este archivo no representa al contingente italiano. © Libnanews.

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