Kyiv afirma que los límites de Starshield interrumpen sus drones interceptores y la protección de la red eléctrica. SpaceX desafía las restricciones notificadas. Dos senadores estadounidenses exigen documentos técnicos y contractuales. El umbral de 161 kilómetros por hora se refiere al movimiento de terminales, no al flujo de su conexión a Internet.

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Volodymyr Zelensky pide a los Estados Unidos y SpaceX que levanten las limitaciones que, según él, interrumpen drones interceptores ucranianos equipados con terminales Starshield. El domingo 15 de noviembre de 2026, el Presidente de Ucrania vinculó estas dificultades a la defensa de la infraestructura energética antes del invierno. En Washington, dos senadores demócratas también están pidiendo la preservación de documentos para comprender el origen y alcance de las restricciones reportadas.

Un límite de viaje, no una conexión a Internet

El umbral mencionado por Zelensky es de 161 kilómetros por hora, o 100 millas por hora. Se refiere a la velocidad de los terminales móviles, no a la velocidad de descarga. Según el presidente, los interceptores pierden su enlace con los operadores a esta velocidad y ya no pueden ponerse al día con algunos aviones no tripulados rusos.

Zelensky coloca las dificultades a lo largo del frente y en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Afirma que algunas huelgas en las subestaciones eléctricas pasan debido a estas limitaciones. Este vínculo causal es una evaluación ucraniana: los documentos públicos consultados no permiten medir independientemente cuántas interceptaciones han fallado por esta razón.

Pruebas repetidas, según la diplomacia ucraniana

El 14 de noviembre, Denys Sienik, representante diplomático de Ucrania en Washington, D.C., declaró que los problemas eran generalizados y persistían a pesar de las pruebas diarias realizadas en los últimos cinco días. Según su explicación, las unidades interesadas deben esperar a que los drones rusos lleguen a otras líneas defensivas para intentar interceptarlos.

El servicio de prensa de SpaceX había impugnado estas acusaciones en respuesta a un medio especializado, alegando que no se había hecho ningún cambio. Los funcionarios ucranianos informaron entonces de que la empresa se refería a dificultades técnicas en sus conversaciones con su Ministerio de Defensa. Por consiguiente, las dos partes no dan la misma explicación de los disturbios denunciados.

Los senadores piden seguir el rastro

En una carta del 13 de noviembre a Elon Musk, Jeanne Shaheen y Chris Coons pidieron a SpaceX que preservara contratos, revistas técnicas y comunicaciones relativas a Starlink y Starshield en Ucrania. El perímetro data del 1 de septiembre de 2026 e incluye registros posteriores de los mismos eventos.

Esto incluye identificar quién propuso, autorizó o implementó los cambios. Piden una cronología de las restricciones y la recuperación, su extensión geográfica y evaluaciones de sus consecuencias. Se prevé la confirmación de las medidas de conservación y de las respuestas escritas a más tardar el 30 de noviembre.

Este enfoque de supervisión parlamentaria no es una conclusión sobre la responsabilidad de SpaceX o el gobierno de Estados Unidos. Los senadores señalan precisamente las contradicciones entre las explicaciones dadas a los diversos funcionarios y quieren establecer las reglas contractuales aplicables.

Octubre anterior permanece en el corazón del caso

La carta recuerda un primer episodio entre el 13 y el 24 de octubre, seguido de nuevas perturbaciones comunicadas el 12 de noviembre. Para Kiev, la emergencia se refiere a la restauración de un enlace que puede ser utilizado por sus medios defensivos. Para los funcionarios electos estadounidenses, tiene una cuestión de control: ¿quién puede cambiar un servicio de comunicación en el que depende una capacidad militar, y según qué procedimientos?

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