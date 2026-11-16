SpaceX recuperó Starship después de una estancia en órbita el 14 de noviembre en Texas. Sin embargo, se perdió el propulsor Super Heavy. El 15o vuelo desplegó 26 satélites Starlink. Esta recuperación de la nave marca un hito, sin dejar de demostrar la reutilización completa de las dos etapas del lanzador orbital estadounidense.

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SpaceX recuperó su nave estelar por primera vez después de una estancia en órbita, sábado, 14 de noviembre de 2026, en Starbase, Texas. Los brazos de la torre de lanzamiento se apoderaron de la planta superior, regresando unas veintidós horas y media después de su partida. El éxito sigue siendo parcial: el impulsor Super Heavy no fue recuperado.

La nave espacial regresa después de la misión orbital

El 15o vuelo comenzó el viernes 13 de noviembre. Según el informe de SpaceX, el barco colocó 26 satélites Starlink V3 en órbita. La compañía afirma que hizo contacto con cada uno de ellos antes de la recuperación de sus órbitas.

Después de más de veinte horas de monitoreo de sus sistemas, Starship re-lit un motor Raptor para salir de la órbita. Tres motores aseguraron entonces el ajuste final y la maniobra de desaceleración antes de la torre capturada.

El regreso del impulsor interrumpido

La trayectoria del primer piso ha visto otro resultado. SpaceX informa que 32 de los 33 motores previstos fueron re-lit para su regreso. El empuje se detuvo prematuramente debido a la insuficiente masa de combustible. El sistema de orientación desvió Super Heavy offshore; Su sistema de destrucción fue finalmente desencadenado. Queda por determinar el origen de la escasez de combustible.

Dos pisos, dos limitaciones de recuperación

El nombre Starship se refiere tanto a la nave superior como, en la presentación de SpaceX, todo el lanzador. Super Heavy es su primer piso. La empresa diseña los dos elementos para la reutilización completa, con misiones de transporte de mercancías y, eventualmente, tripulación.

Por lo tanto, la captura de la etapa superior no significa que todo el sistema haya llevado a cabo un ciclo completo de recuperación. Tampoco demuestra, por sí solo, el rápido regreso al vuelo del vehículo recuperado. Esta distinción separa el éxito de una maniobra de la operación regular buscada para el lanzador.

Pruebas separadas antes de misiones lunares

El desarrollo también es de interés para el programa Artemis. En su presentación del 23 de octubre, la NASA planea para Artemis III en 2027 una misión de unos catorce días en órbita terrestre. Cuatro astronautas deben probar las operaciones de cita, amarre y vivienda con versiones experimentales de laminado desarrolladas por SpaceX y Blue Origin.

Estos exámenes deben preceder a las operaciones lunares tripulados previstas a partir de 2028. El regreso de la nave estelar a la base estelar se refiere a la recuperación terrestre de la nave; no constituye un alumni o validación de estas operaciones con astronautas.

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