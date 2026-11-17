The Houthis claim to have launched five drones against two bombing stations at the East-West pipeline, west of Riyadh, Tuesday, November 17, 2026. Su vocero Yahya Saree evoca impactos e incendios, sin confirmación independiente disponible en los artículos consultados. La coalición de Arabia Saudita anuncia por separado la interceptación de un drone en la región de Riad. No hay razón para asimilar automáticamente esta interceptación a cualquiera de los cinco aviones reclamados o para concluir que el transporte de petróleo fue interrumpido.

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Los Houthis reclamaron el martes 17 de noviembre de 2026 dos operaciones de drones contra estaciones de bombeo 8 y 9 del oleoducto Este-Oeste, al oeste de Riad. Su declaración se refiere a incendios, pero los daños y consecuencias en la operación no se confirman de forma independiente.

Cinco drones reclamados contra dos estaciones

En una declaración sobre su canal de Telegram, el portavoz militar Houthi Yahya Saree afirma que tres drones fueron utilizados en dos fases contra la estación 9 y dos contra la estación 8. Afirma impactos directos y incendios importantes.

Estas reclamaciones constituyen el balance anunciado por el movimiento, no una observación independiente de la condición de las instalaciones. No permiten una interrupción del transporte de petróleo ni un equilibrio humano.

Coalición anuncia intercepción en la región

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el martes que había interceptado y destruido un drone atribuido a los Houthis en la región de Riad. Los elementos consultados no permiten que esta interceptación esté vinculada precisamente a una de las cinco aeronaves mencionadas por Saree.

Por lo tanto, el anuncio saudí de interceptación no confirma los impactos ni los incendios reclamados en las estaciones de bombeo. Ambas comunicaciones deben permanecer separadas.

Un nuevo episodio, distinto del ataque del 9 de noviembre

Libnanews reported aataque denunciado por Riyadh el 9 de noviembre en la región de MedinaEl Ministerio de Energía de la Arabia Saudita anunció un incendio limitado, sin bajas ni interrupciones. Este balance anterior no puede aplicarse a la reclamación de 17 de noviembre.

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