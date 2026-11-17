Un oficial militar estadounidense afirma que aviones de combate golpearon un sitio de lanzamiento de misiles de los Guardias Revolucionarios en la Isla Qeshm el martes 17 de noviembre de 2026. Se refirió al uso de municiones de precisión y describió la operación como respuesta a los ataques contra el personal y los activos de los Estados Unidos. Esta declaración complementa la información inicial de las autoridades iraníes, que no indicaron daños a la infraestructura civil. Los efectos militares y el equilibrio humano no se establecen de forma independiente.

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La versión americana es ahora conocida: un oficial militar estadounidense afirma que la aviación golpeó un sitio de lanzamiento de misiles de los Guardias Revolucionarios en la Isla Qeshm el martes 17 de noviembre de 2026. Esta declaración, hecha bajo la cobertura del anonimato, trae un blanco y un motivo reclamado a los ataques denunciados anteriormente por las autoridades iraníes.

Munición de precisión, según el gerente

Los informes oficiales de EE.UU. que aviones de combate utilizaron municiones de precisión. Presentó la intervención como respuesta a los ataques iraníes contra el personal y los bienes de los Estados Unidos e invocó la legítima defensa.

Estos elementos describen la posición americana. Por sí solos no permiten la verificación del daño en el sitio ni el establecimiento de una evaluación humana. La justificación de Washington no es una conclusión independiente sobre las circunstancias de la transacción.

Una declaración que complementa la primera información

En nuestraprimer artículo sobre ataques QeshmLa información originalmente disponible proviene de Ahmad Nafisi, el jefe de la provincia de Hormozgan. Atribuyó los ataques a los Estados Unidos y aseguró que no se había dañado la infraestructura residencial, comercial y vital o de servicios.

La declaración iraní sobre la infraestructura civil y la declaración estadounidense sobre un objetivo militar abarcan distintos perímetros. Por lo tanto, no son suficientes para determinar todos los efectos de la huelga. El primer artículo también fue actualizado para incorporar esta nueva declaración.

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