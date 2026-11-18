Objetivos invocados por Israel, el papel de Hezbolá, la historia de la ocupación y la protección de los civiles: las claves para comprender las huelgas en el Líbano.

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Israel afirma golpear Líbano para destruir las capacidades militares de Hezbollah y prevenir ataques en su territorio. Esta justificación no resume la historia del conflicto ni las consecuencias de las operaciones: El Líbano denuncia las violaciones de su soberanía, mientras que los civiles sufren destrucción, desplazamiento e inseguridad.

La pregunta « ¿Por qué Israel golpea Líbano? » pide varias respuestas separadas. Existen los objetivos declarados de las autoridades israelíes, los enfrentamientos con Hezbolá, la ocupación sucesiva del territorio libanés y las normas para cualquier operación militar. Explicar las razones dadas para una huelga no equivale a establecer su legalidad o justificar sus efectos sobre los habitantes.

Lo que Israel dice que quiere

En sus comunicaciones militares, Israel presenta sus operaciones como un medio para eliminar las armas, túneles e infraestructura de Hezbolá, reduciendo su capacidad para actuar y proteger a su población y soldados. El 31 de julio de 2026, el gobierno israelí alegó la destrucción de túneles en la zona de Beaufort, presentándolos como vinculados a una incursión planeada en Galilea.

Esta formulación corresponde a la posición israelí. No asigna automáticamente cada golpe de edificio, cada persona muerta o cada tierra ocupada a Hezbollah. Las razones de una operación particular deben distinguirse de un objetivo militar general. The alleged presence of armed equipment also does not transform a village into a military target.

El Líbano no está confundido con Hezbollah

Hezbollah es un actor político y armado libanés apoyado por Irán. No constituye el ejército nacional ni toda la sociedad libanesa. Sus decisiones militares y las del gobierno no pueden ser tratadas como las de un único comando. Los debates sobre sus armas se refieren precisamente a la autoridad del Estado y al control de las decisiones sobre guerra y paz.

Esta distinción es esencial para comprender la situación de los habitantes. Vivir en una región donde Hezbollah está presente no hace a una persona un luchador. El derecho humanitario protege a los civiles independientemente de sus opiniones políticas, comunidad o lugar de residencia. Una población no pierde colectivamente su protección debido a la presencia de un grupo armado.

Un conflicto que no comienza en 2023

Las intervenciones de Israel en el Líbano preceden a la secuencia actual por varias décadas. La invasión de 1978 condujo al establecimiento de la FPNUL. Israel invadió nuevamente el Líbano en 1982. La ocupación de una parte del Sur continúa hasta la retirada de mayo de 2000. Esta historia explica por qué, en el lado libanés, la seguridad no se limita a detener el fuego: también incluye el fin de la ocupación y la posibilidad de vivir y trabajar en el territorio nacional.

En 2000, las Naciones Unidas identificaron la Línea Azul para verificar la retirada. Esta ruta no es un tratado de paz. En 2006, una nueva guerra entre Israel y Hezbolá. En la resolución 1701 se amplió el papel de la FPNUL y se prestó apoyo para el despliegue del ejército libanés en el sur. Así pues, los textos sucesivos tratan de abordar las dos dimensiones del problema: las hostilidades transfronterizas y el ejercicio de la autoridad del Estado libanés.

El punto de inflexión del 8 de octubre de 2023

La secuencia que condujo a la guerra de 2024 comenzó el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah abrió fuego contra objetivos israelíes, afirmando apoyar a Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel. Los intercambios de fuego se establecen en ambos lados de la Línea Azul, y luego se intensifican. En septiembre y octubre de 2024, la escalada tuvo una gran escala, con bombardeos israelíes en varias partes del Líbano y ataques de Hezbolá contra Israel. Este reciente brote no reemplaza la historia anterior del conflicto, pero explica la cadena de esta fase militar.

¿Por qué los acuerdos no detuvieron las huelgas?

El acuerdo de cesación de las hostilidades de noviembre de 2024 no resolvió todas las controversias. La reanudación del conflicto en 2026 fue seguida en junio por un marco negociado con los Estados Unidos. Este arreglo prevé un progreso recíproco y secuencial, con el desarme verificado de grupos no estatales y la redistribución gradual de las fuerzas israelíes desde el territorio libanés, empezando por zonas piloto.

Sin embargo, las partes no presentan los obstáculos en el mismo orden. Israel destaca las capacidades y amenazas de Hezbollah. Los funcionarios libaneses insisten en la retirada, destrucción y limitaciones impuestas al despliegue de su ejército. On 16 November, Nabih Berri again claimed that the occupation and attacks prevented the national deployment and the return of the inhabitants.

La observación de la FPNUL se relaciona con los hechos observados: a pesar de una disminución de la violencia desde junio, sigue denunciando violaciones diarias, construcción de posiciones, demoliciones y huelgas en el lado libanés de la Línea Azul en noviembre. Por lo tanto, un acuerdo puede seguir siendo el marco de referencia diplomático sin el pleno cumplimiento de sus compromisos sobre el terreno.

¿Son legales las huelgas porque Israel invoca su seguridad?

No. Una justificación de seguridad no exime el cumplimiento del derecho internacional. El CICR recuerda tres requisitos centrales en la realización de hostilidades: distinguir entre civiles y objetivos militares, no causar daños civiles excesivos en comparación con la ventaja militar concreta y directa prevista, y tomar todas las precauciones posibles para salvar a la población.

La proporcionalidad no entraña una comparación mecánica del número de víctimas en cada campamento. Es apreciativo de un ataque y daños civiles previsibles. Una advertencia de evacuación no da más carte blanche: quedan las obligaciones de distinción, proporcionalidad y precaución. Las personas que no pueden salir conservarán su protección.

Estas reglas son vinculantes para todas las partes. Prohiben ataques contra civiles, ya se realicen desde el Líbano o contra el Líbano. Su aplicación no depende de cómo un campamento califica a su oponente.

¿Por qué las consecuencias superan los objetivos anunciados?

La guerra también afecta a caminos, viviendas, cultivos, escuelas y actividades económicas. El Banco Mundial observó en agosto de 2026 que la reanudación del conflicto había destrozado la recuperación económica de 2025, que afectaba, entre otras cosas, al turismo, el consumo y la capacidad productiva. Incluso cuando un edificio no está directamente afectado, la incapacidad de acceder o mantenerlo puede impedir que una familia o empresa regrese a sus negocios.

Por lo tanto, la respuesta no se limita a « Israel golpea a Hezbollah ». Israel dice que está apuntando a los medios militares del movimiento; Sus operaciones tienen lugar en el territorio de un Estado soberano y tienen consecuencias para toda una población. Para el Líbano, el fin del conflicto exige tanto el cese de los ataques, la retirada de las fuerzas extranjeras y una autoridad nacional capaz de asegurar efectivamente el territorio.

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