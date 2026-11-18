Un precio estable mostrado no garantiza la misma cantidad. Este descifrado distingue el gasto en el caisse del precio realmente pagado por kilogramo. Examina una encuesta académica libanesa publicada en octubre, sin presentarla como una encuesta diaria o generalizarla a todas las empresas. Ejemplos ficticios detallan los cálculos y sus limitaciones. El sistema de información francés se presenta por separado, sin darle efecto jurídico en el Líbano. Las figuras y los perímetros siguen fechados explícitamente.

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Una etiqueta sin cambios no garantiza una compra al mismo precio. Esta descifración de la serie de economía diaria explica el precio por kilo, basado en un informe académico libanés de octubre y cálculos ilustrativos.

Precio por kilo: lo que establece la encuesta libanesa

En su informe publicado el 9 de octubre, el laboratorio de trabajo y equidad de la Universidad de Beirut informa de 37 productos, cuya cantidad disminuye sin una disminución proporcional del precio entre mayo y principios de octubre de 2026. El empaque medio pierde el 11% de su contenido; su precio unitario aumenta alrededor del 12%. Los productos de aperitivo dominan esta encuesta. Quedan pendientes cuatro descuentos particularmente grandes.

El examen abarca catálogos en línea de tres cadenas principales, sin nombrar señales o marcas. No mide todo el comercio libanés. Un nuevo paquete registrado bajo un nuevo código puede escapar. Esta encuesta no es una tasa nacional de reducción ni una comparación multianual.

El alcance difiere del análisis principal del informe, que sigue a 2.562 productos de junio a octubre. Sólo uno de los 37 casos pertenece a esta selección. Por lo tanto, dividir 37 en 2.562 para anunciar una proporción de los productos en cuestión sería incorrecto.

10% menos producto, más por kilo

El mecanismo se calcula sin conocer el margen del fabricante. Tomemos un ejemplo ficticio: un paquete de 500 gramos vendido a $4 es $8 por kilogramo. Si aumenta a 450 gramos por la misma cantidad, el kilogramo cuesta aproximadamente $8.89. La cantidad baja en un 10%, pero el precio unitario aumenta en un 11,1%.

Los porcentajes difieren porque sus bases cambian. La pérdida de peso se refiere a los 500 gramos iniciales. El nuevo precio se distribuye en más de 450 gramos. Para mantener exactamente el precio por kilogramo, el paquete reducido debe costar $3.60.

Ejemplo ficticio Cantidad Precio pagado Precio por kilogramo Formato inicial 500 g $4.00 8 dólares Formato reducido, precio sin cambios 450 g $4.00 $8.89 Reducción del formato, disminución proporcional 450 g $3.60 8 dólares

Estas cantidades ilustran un cálculo, no las tasas encontradas en el Líbano. También hacen posible distinguir un aumento del precio unitario de un aumento del beneficio. Sin conocer los costos de material, embalaje, transporte y distribución, no se puede deducir ningún margen de esta comparación solo.

Una caída en el billete puede todavía enmascarar un aumento

Si el mismo paquete reducido cuesta $3.80, el billete baja en 5%. Sin embargo, el kilogramo alcanzó alrededor de $8.44, 5.6% más que inicialmente. El consumidor pasa menos cada vez, pero obtiene menos producto para cada dólar.

El razonamiento también se aplica a los lotes. Un conjunto ficticio de doce unidades a $6 es 50 centavos por unidad. Diez unidades al mismo precio regresan a 60 centavos. El número de piezas debe ser leído cuando el peso no es la unidad correcta de comparación. Para dos referencias diferentes, la composición y el uso también deben ser comparables.

In France, a separate information obligation

Desde el 1 de julio de 2024, Francia ha introducido información específica en las grandes zonas afectadas por más de 400 metros cuadrados. El DGCCRF afirma que los productos preenvasados cuya cantidad está disminuyendo y el precio unitario está aumentando deben ser reportados durante dos meses. La indicación se refiere a la reducción de la cantidad y al aumento reducido a la unidad. Los muchos objetos también están preocupados.

Este esquema francés ilustra una respuesta a la dificultad de la comparación. No constituye una norma libanesa y no permite la legalización automática de un cambio en el embalaje observado en el Líbano.

Para documentar una evolución real, dos entradas no son suficientes si el formato ha cambiado sin ser guardado. La comparación debe incluir la fecha, precio realmente pagado, peso neto o número de unidades, y la misma referencia. Una declaración limitada a la cantidad impresa en efectivo permitiría que la información esencial desaparezca precisamente: la cantidad obtenida.

Fotografía de ilustración: fachada de un supermercado, archivo Libnanews publicado en julio de 2021. Una fecha de tiro sin establecer. El comercio fotografiado no se identifica como participante en la investigación y no se impugna.

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