Esenciales en 5 minutos: 13 de noviembre, tarde

Se informa de incidentes separados en Yater y Zawtar al-Sharqiyah, Líbano meridional. Siria anuncia un tercer caso de poliovirus y el Líbano está fortaleciendo su prevención. Aman 2.0 apunta a 150.000 familias en 2027 después del voto de préstamo de $200 millones. En Gaza, MSF describe los servicios hospitalarios afectados en Nasser. En Francia se recuerda mucho yogur. La edición de esta tarde distingue los anuncios, los balances asignados y los pasos necesarios.

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En el sur del Líbano, este viernes 13 de noviembre se informó sobre el incendio y la liberación de una granada de sonido. El Líbano refuerza su prevención contra la poliomielitis tras el anuncio de un tercer caso en Siria. La protección social se prepara para la ampliación, mientras que el hospital Nasser en Gaza sufre las consecuencias de una nueva huelga. En Francia, un recuerdo del yogur pide una verificación exacta de lotes.

Tema de la tarde del 13 de noviembre de 2026, basado en la información disponible a las 3:49 horas, hora de Beirut.

Líbano meridional: incidentes separados en Yater y Zawtar

Una fuente pública libanesa informó del disparo de una granada de sonido por un dron a Yater, sin lesiones según su corresponsal. El envío fue emitido a las 1342 horas del viernes, pero no especifica la hora exacta del incidente.

Un segundo envío, emitido a las 14.27 horas, informó de varios proyectiles disparados por un tanque Merkava cerca de Zawtar al-Sharqiyah. También mencionó disparos de barrido de ametralladora desde la mañana. No hay registro humano o material acompañando esta información. Por lo tanto, la ausencia de lesiones en Yater no debe extenderse a Zawtar.

These two reports concern different localities and means. Además de los incidentes en el Sur, no permiten una evaluación general del día.

Polio: tercer caso en Siria, vigilancia en el Líbano

El Ministerio de Salud de Siria anunció el 12 de noviembre una tercera infección de poliovirus en Mayadin, provincia de Deir ez-Zor. Este nuevo recuento actualiza el de dos casos reportados anteriormente. Las autoridades piden a las familias que completen la vacunación rutinaria y participen en campañas adicionales de acuerdo con las zonas y grupos de edad de que se trate.

En el Líbano, el Ministerio de Salud anunció el viernes una reunión de emergencia presidida por Rakan Nassereddine. Según su comunicado de prensa, la respuesta prevé la coordinación con la Seguridad General en los cruces fronterizos oficiales. El objetivo es comprobar la vacunación de los niños y facilitar la captación de dosis perdidas, no anunciar el cierre de las fronteras.

El Ministerio declara que el Líbano permanece libre de poliomielitis durante el vigésimo tercer año consecutivo. Pidió revisar los cuadernos y no posponer vacunas. Las dosis se ofrecen gratuitamente en la red de atención primaria y con los socios del programa. La vigilancia epidemiológica debe acompañar esta prevención.

Aman 2.0: un objetivo de 150.000 familias, no una apertura inmediata

La votación parlamentaria del 12 de noviembre sobre el préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial está abriendo una nueva etapa para la protección social. El Ministerio de Asuntos Sociales tiene previsto comenzar Aman 2.0 en 2027, después de los preparativos administrativos y la aplicación de las disposiciones.

La cobertura aumentaría de aproximadamente 106.000 a 150.000 familias. El Ministerio tiene previsto actualizar los criterios y verificar periódicamente las situaciones a fin de llegar mejor a los hogares empobrecidos por la guerra y la crisis económica. El objetivo combina la ayuda monetaria, la inclusión económica y el acceso a los servicios sociales.

Este calendario no es un anuncio de pago inmediato a los nuevos receptores. Los procedimientos de registro, selección y pago deben especificar la aplicación. La contribución nacional propuesta de 70 millones de dólares para el presupuesto 2027 es una decisión presupuestaria separada del préstamo.

Gaza: Servicios del hospital de Nasser muy afectados

Médicos sin Fronteras condenaron el 12 de noviembre el ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Yunes, ocurrido la noche anterior. The organization reported six deaths, including one child and one cirujano, and 52 injuries. Este balance sigue atribuido al MSF.

Según la organización, se han desmantelado emergencias, radiología, laboratorio y salas de operaciones. También se dañaron los espacios hospitalarios. El complejo es el principal hospital de remisión en el sur de Gaza y, según MSF, atiende aproximadamente 1,3 millones de personas.

La organización informa de haber tratado ya a dos médicos heridos y a otro paciente en un edificio separado. Estos cuidados no significan que todos los servicios afectados hayan reanudado su actividad. La liberación documenta su estatus el 12 de noviembre, sin atestiguar una recuperación general el viernes por la tarde.

Francia: Identificar el yogur recordado antes de consumirlo

Un aviso publicado el 12 de noviembre se refiere a ciertos lotes de Yoplait Cesta vendidos en toda Francia hasta esa fecha. Pide la cesación del consumo y la destrucción de los productos afectados. El fabricante describe un sabor picante y embalaje inflado o mal sellado debido a las levaduras que afectan la calidad, sin ningún riesgo de salud identificado en este aviso.

El cheque cubrirá el código de barras, el lote seguido por la letra M y el plazo de consumo, en particular 3, 4, 7 o 8 de diciembre de 2026 para las referencias del formulario 2026-11-0084. El recuerdo no cubre todos los productos de la marca.

La compensación anunciada es un vale de descuento en los lotes interesados, no un reembolso automático en efectivo. El número de contacto es 0800 00 61 99.

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