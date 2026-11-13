Puerto de Beirut: Bitar escucha a un nuevo demandado

Tarek Bitar entrevistó a un oficial de alto riesgo para inspeccionar a Hangar 12 antes de la explosión en el puerto de Beirut. Esta audiencia siguió a los de cuatro oficiales el 4 de noviembre. Las respuestas y el seguimiento del miembro no son públicos. Un demandado no significa que se establezca su culpabilidad.

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El juez Tarek Bitar cuestionó a un nuevo demandado en la investigación del bombardeo del puerto de Beirut, según un envío del organismo oficial libanés publicado el viernes 13 de noviembre de 2026. Fue un Jefe de Guerrero del Ejército, identificado por su nombre y nombre de pila, Roudy F., quien había recibido instrucciones de la institución militar para inspeccionar el hangar número 12 antes de la explosión del 4 de agosto de 2020.

The interrogation took place in the presence of Mohammad Saab, General Counsel at the Court of Cassation, as well as lawyers representing the civil parties. El envío no reporta las respuestas del miembro o una decisión sobre la posible detención. Tampoco especifica el tiempo de la audiencia.

Una inspección cuyas circunstancias aún no se han establecido

La función asignada a Roudy F. coloca esta audiencia en la sección de la instrucción sobre intervenciones previas al desastre en Hangar 12. Fue en este almacén que el nitrato de amonio involucrado en la explosión fue almacenado.

Sin embargo, la información publicada no da la fecha de dicha inspección, el contenido de la misión confiada al miembro, sus conclusiones o los destinatarios de cualquier informe. Por lo tanto, no nos permiten determinar qué habría sabido personalmente sobre los materiales almacenados, ni las medidas que habría propuesto o tomado. Su condición de demandado no es una condena.

After the hearing of four officers on 4 November

Esta nueva etapa viene después del interrogatorio el 4 de noviembre del ex Jefe de Estado Mayor del Ejército Walid Salman y los generales retirados George Moussa, Mounir Abu Zeid y Manuel Kirjian. According to the information then reported by the official agency, these hearings and defendants followed a request from Mohammad Saab concerning their alleged knowledge of the presence of ammonium nitrate.

Estas sospechas están sujetas a investigación y no constituyen una conclusión judicial definitiva. Tampoco hay pruebas disponibles para presentar la audiencia de Roudy F. como resultado de la confesión o declaraciones de estos cuatro oficiales.

Una instrucción reiniciada después de una larga interrupción

La investigación reanudó a principios de febrero de 2025 después de dos años de bloqueo. En marzo del mismo año, el fiscal general interino Jamal Hajjar había levantado la prohibición de los servicios de seguridad y el ministerio público de cooperar con el juez Bitar, permitiendo nuevamente la ejecución de citaciones y órdenes.

La audiencia anunció este 13 de noviembre que marca un nuevo paso procesal en un caso todavía bajo investigación. No content of interrogation, final indictment or new judgment is made public in the information consulted on this hearing.

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