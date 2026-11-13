Irán: El OIEA pide el regreso de las inspecciones

El OIEA pide que se reanuden gradualmente las inspecciones nucleares en el Irán. Un informe confidencial el 13 de noviembre pone de relieve las incertidumbres que rodean el sitio de Ispahan. Los datos públicos anteriores arrojan luz sobre los controles perdidos, sin establecer ningún desvío de materiales ni medir las existencias actuales de uranio enriquecido en el país.

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El Organismo Internacional de Energía Atómica pide al Irán que adopte medidas técnicas progresivas para permitir que sus inspectores regresen a las instalaciones nucleares a las que ya no tienen acceso. Este enfoque figura en un informe confidencial a los Estados Miembros, de los cuales varios organismos internacionales informaron el viernes 13 de noviembre de 2026. El texto completo de noviembre no estaba disponible públicamente al preparar este artículo. Por consiguiente, los elementos que se le atribuyen deben distinguirse de las conclusiones del informe público anterior, publicado en septiembre.

Una reanudación paso a paso, no un acuerdo anunciado

Según los pasajes reportados, Rafael Grossi, Director General del OIEA, propone un avance técnico para restaurar los controles y promover un acuerdo más amplio. El informe se refiere a los recientes intercambios con Teherán. The available extracts do not provide a timetable for the return of inspectors accepted by the Iranian authorities.

La situación no corresponde a un paro uniforme de ninguna inspección: una visita a la planta de Bouchr fue posible en septiembre. Sin embargo, el Organismo pide acceso a otras instalaciones esenciales. Reconoce las dificultades sin precedentes creadas por los ataques militares contra los emplazamientos nucleares, al tiempo que considera urgente reanudar la verificación.

Ispahan permanece fuera del alcance de los inspectores

En el nuevo informe también se expresa mayor preocupación por la instalación de enriquecimiento IFEP en Ispahan. According to the information reported, the IAEA is still unware of its exact location, its safeguards status and the possible presence of nuclear material. Declarado el 12 de junio de 2025, debía ser inspeccionado al día siguiente. Los ataques impidieron esta visita. Los planes y el acceso al control siguen desaparecidos.

Por lo tanto, no es una instalación que se descubriría. El informe público de septiembre ya señaló la falta de acceso a la IFEP. Sin una ubicación verificada, no se puede decir que se confunde con una ubicación precisa en los túneles de Ispahan.

Un stock histórico, no un inventario actual

El informe público de septiembre proporciona un punto de referencia: el OIEA estimó la cantidad de uranio enriquecido hasta el 60% que el Irán había mantenido en 440,9 kilogramos al 13 de junio de 2025. Esta cifra no mide las acciones presentes hoy. En el documento se explicaba que la falta de información y acceso impedía determinar el tamaño, la composición y los lugares actuales.

Las salvaguardias nucleares se basan en varias transacciones complementarias: recepción de la contabilidad de materiales, revisión de las características de las instalaciones y acceso a sitios para verificar las declaraciones. Un anuncio político no reemplaza ninguno de estos pasos.

La incapacidad para verificar la no desviación de materiales constituye una deficiencia de control internacional, no prueba de desviación. El Irán pretende alcanzar objetivos pacíficos. La actual solicitud del OIEA aborda específicamente la información y las inspecciones para verificar sus declaraciones.

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