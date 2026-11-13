EDL: El Parlamento vota 100 millones por pagos no pagados

El crédito aprobado el 12 de noviembre debe pagar parte de las facturas públicas a EDL. Los hospitales y municipios son prioritarios, sin estar exentos.

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El 12 de noviembre, el Parlamento aprobó una consignación equivalente a 100 millones de dólares para pagar parte de los atrasos públicos a la electricidad del Líbano. La decisión aprobó la etapa de votación en sesión plenaria, tras su aprobación en el comité el 9 de noviembre. Responde a los recortes cometidos por EDL contra las administraciones e instituciones que no regularizan sus facturas.

EDL: pago parcial de facturas públicas

El texto transmitido por el Decreto 4210 abre una consignación de 8.950 millones de libras en la reserva presupuestaria general de 2026. Su destino es la liquidación de parte de las reclamaciones del electricista sobre los organismos públicos. La adopción se informó en varias minutos de la reunión del 12 de noviembre.

Este sobre no constituye un rebate en las facturas del hogar ni ayuda para la compra de generadores privados. Se refiere al consumo de electricidad ya cargado a las administraciones y los establecimientos. Tampoco financia la construcción de nuevas centrales eléctricas por su propósito anunciado.

La votación todavía no prueba el pago a EDL. Autoriza un gasto presupuestario que luego debe ejecutarse. La información disponible no da un calendario detallado de pagos ni la parte asignada a cada órgano deudor.

Hospitales y municipios entre las prioridades

Durante el examen del panel, Ibrahim Kanaan vinculó esta decisión a las dificultades encontradas por los usuarios de los servicios públicos. Mencionó a los hospitales de agua, aeropuerto y gobierno como actividades afectadas por facturas impagas e interrupciones eléctricas.

El Presidente del Comité de Finanzas y Presupuesto ha anunciado una prioridad para los hospitales y municipios públicos. Sin embargo, señaló que una prioridad para la solución no significa una exención. Estas organizaciones deben seguir pagando su consumo.

El 9 de noviembre, Kanaan había citado 248 millones de dólares en créditos de administraciones e instituciones públicas. Mencionó un total de hasta 428 millones al agregar algunas exenciones. Había solicitado un cheque para aclarar las cantidades y tener en cuenta los pagos ya efectuados. Por consiguiente, esas cifras no constituyen un saldo final establecido después de la auditoría.

Una respuesta a la campaña de recogida de noviembre

EDL anunció el 2 de noviembre la actualización de las listas de suscripción pública pertinentes y las instrucciones necesarias para los recortes. Su decisión se dirige a las administraciones, establecimientos y municipios que no han pagado ni se han puesto en contacto para resolver su situación.

The institution requested that the distribution of the names of the organizations concerned be based solely on its official communications. Una interrupción en un servicio público puede tener varias causas. No es suficiente identificar, por sí solo, una administración cubierta por la recuperación.

En su comunicado de prensa de 4 de noviembre, EDL afirma que un pago parcial debe ir acompañado de un compromiso escrito para escalonar el equilibrio. El órgano deudor también debe pagar sus nuevas facturas. Esta combinación distingue el tratamiento del volumen de la deuda del pago del consumo actual.

Por lo tanto, el riesgo de una nueva acumulación depende también de los presupuestos de las instituciones y de su puntualidad. Un crédito excepcional puede reducir los atrasos sin garantías suficientes para los años posteriores que cada administración pagará sus cuentas a tiempo.

Quedan por realizar auditorías

El Comité de Finanzas ha pedido una verificación de la deuda para poner la regulación en una respuesta más sostenible. El seguimiento incluye facturación, recibos y pagos ya cometidos por organismos públicos.

Este archivo está separado del crédito para préstamos solares. La primera regla del consumo público anterior; la segunda es la financiación de proyectos energéticos. Traerlos juntos en el mismo sobre perdería de vista a sus diferentes beneficiarios y usos.

Tras la votación del 12 de noviembre, las siguientes medidas se refieren a la aplicación del crédito y su asignación. La cantidad real recibida por el EDL y el pago periódico de las facturas actuales ayudarán a medir el efecto de esta decisión en los atrasos públicos.

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