Líbano del Sur, después de FINUL, violencia cerca de Jericó y COP31: los hechos verificados por la mañana. Para ser seguido, transporte en Francia, A321XLR de MEA y Líbano-Palestina en Bassora.

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Martes, 17 de noviembre, 2026, 8 am Beirut edición del tiempo.El sur del Líbano y las consecuencias de la visita de Mike Waltz permanecen a la vanguardia. En Cisjordania, un informe del hospital reportó a una mujer muerta cerca de Jericó. El clima, el transporte en Francia y los nombramientos libaneses terminan esta mañana. La información se detuvo a las 7.30 horas en Beirut.

Líbano del Sur: Seguridad de la población en primer plano

Una huelga aérea israelí fue informada en la noche en Houla, así como ametralladoras pesadas y medianas disparadas contra Khiam, según la correspondencia de la agencia oficial libanesa publicada esta mañana. No se da un tiempo record o preciso de los hechos.

Al amanecer, el fuego de artillería israelí también atacó a Wadi Slouqi y las montañas alrededor de Shaqra y Qabrikha, según un nuevo informe de la agencia oficial. No se especifica ningún balance.

De regreso a los acontecimientos del lunes: en Shebaa, el ejército israelí reclamó el arresto de dos hombres durante la noche del domingo al lunes. Los presenta como miembros de un grupo relacionado con Hezbollah, una afiliación unverificada. En el lado libanés, los informes se refieren a los hermanos Asaad y Mohammad Hamdan. Se hicieron solicitudes de protección y garantías de su suerte. Esta no es una nueva operación que ocurrió esa noche.

En Zawtar West, el mando del ejército libanés negó información sobre la situación de seguridad el lunes. Afirma continuar sus misiones y acompañar el regreso de los habitantes, a pesar de los ataques israelíes. Esta negación no constituye una garantía general de seguridad para el Sur. Las directrices locales siguen siendo cruciales para la circulación y el acceso a la tierra.

Después de la visita de Waltz, los arreglos aún deben ser negociados

La visita de Mike Waltz a Beirut deja varios archivos abiertos. El Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas el lunes pidió que Hezbollah entregara voluntariamente sus armas al Estado. Conoció a Joseph Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam. El Primer Ministro del Líbano defiende el mantenimiento de una presencia internacional en el Sur bajo el mandato del Consejo de Seguridad, con funciones de vigilancia, coordinación y apoyo al ejército.

El desarme, la retirada israelí y la verificación de los compromisos siguen en los debates. Las declaraciones públicas no permiten la introducción de un reemplazo para la FPNUL. La diferencia entre una opción diplomática, un acuerdo político y su aplicación sigue siendo esencial.

Ribera Occidental: mujer muerta cerca de Jericó

En Al-Duyuk al-Tahta, al oeste de Jericó, murió una mujer palestina y resultaron heridas 10 personas, según el Hospital del Gobierno de Jericó. Las fuentes palestinas atribuyen fuego a los colonos israelíes. La Media Luna Roja anunció primero que había llevado a una mujer a la cabeza y a un joven al muslo. Este primer informe es anterior al registro del hospital.

El ejército israelí da otra versión del estallido de violencia: afirma que los israelíes fueron atacados antes de que abrieran fuego. No se establecen circunstancias específicas independientemente. Por lo tanto, es necesario distinguir los resultados reportados por el hospital de cuentas de competencia del origen de los disparos.

COP31: una nueva secuencia política en Antalya

La conferencia sobre el clima continúa su segunda semana en Turquía. El martes y miércoles, el programa oficial prevé la reanudación de la serie de sesiones de alto nivel para las delegaciones que no hayan presentado una declaración nacional en la primera secuencia. Está previsto que la conferencia termine el 20 de noviembre.

Las negociaciones incluyen combustibles fósiles y financiación del clima. El proyecto de texto presentado el lunes es una base para el debate, no un acuerdo final. Para los países expuestos a las consecuencias del calentamiento, la cuestión no es sólo uno de los objetivos establecidos: los recursos efectivamente movilizados y sus modalidades de acceso también cuentan.

Francia: Compruebe su viaje antes de salir

El día de la movilización el 17 de noviembre dio lugar a disturbios en ciertos trenes y RER de Francia. Las previsiones de Transilien no describen un cierre general de la red: varias líneas conservan un servicio normal, mientras que algunos ejes tienen una oferta reducida.

En París, las estaciones deben cerrar a las 11 de la hora local. Charles-de-Gaulle-Étoile, Concorde, Invalides y Gare d’Austerlitz están entre los puntos de interés. Los trenes no se detendrán en estaciones cerradas y no se garantizarán las conexiones. La reapertura dependerá de la autorización previa. Los viajeros deben comprobar todo su itinerario, incluyendo el regreso, en lugar de sólo la salida.

MEA: una llegada esperada, aún no un nuevo servicio

Middle East Airlines está programada para albergar su primer Airbus A321XLR en Beirut este martes. La llegada de la aeronave es un paso en la renovación de la flota. Sin embargo, no debe confundirse con el lanzamiento de un nuevo destino o con su primera rotación comercial. En el momento de la preparación de esta edición, el aterrizaje no se presenta como realizado. Los anuncios operativos de la compañía aclararán el seguimiento.

Fútbol: Líbano encuentra Palestina en Basora

La selección libanesa se enfrenta a Palestina este martes en el torneo amistoso en Basora, Iraq. Permanece en un sorteo de 0 a 0 contra los iraquíes, no una derrota. Los palestinos perdieron 2-0 contra Irán. Su piquete, Ihab Abu Jazar, destaca el interés de esta cita para evaluar a los jugadores. El partido es amistoso: ningún resultado calificado debe ser atribuido a él incluso antes de la patada.

Fotografía por archivos: la Línea Azul en Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Fecha de tiro no establecida; imagen en el banco desde agosto 2019. La ilustración geográfica, no un acontecimiento del 17 de noviembre.

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