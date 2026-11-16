La obra libanesa La Misérable, de Layal Ghossain, recibió el premio especial del Jurado del Festival del Teatro Jordano. Esta adaptación de los Miserables coloca a Fantine en el centro de la historia. Dos actuaciones se anunciaron en el Líbano, el 29 de noviembre en Beirut y el 12 de diciembre en Hammana, después de Ammán.

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La obra libanesa « La Misérable », de Layal Ghossain, recibió el premio especial del jurado en el 31o Festival del Teatro Jordano. El premio fue anunciado en el cierre del Centro Cultural Real en Ammán el sábado 14 de noviembre de 2026. Los rankings emitidos por el Ministerio de Cultura de Jordania premian esta adaptación centrada en Fantine, uno de los personajes de « Misables » de Víctor Hugo.

Este premio es distinto al de la mejor muestra, atribuida a la producción marroquí « 40 grados », dirigida por Osama El Aroussis. También fue galardonada con el premio del director. El festival reunió diez actuaciones y participantes de catorce países árabes.

Fantine en el centro de adaptación

Layal Ghossain firma el estancamiento y juega el papel principal. La presentación de la producción describe un trabajo musical tras el viaje de Fantine: una joven abandonada, que debe criar a su hija sola y enfrentar la pobreza y el juicio social. El espectáculo cierra así sus ojos en esta trayectoria en lugar de buscar devolver toda la novela.

Julien Chaaya comparte la escena con ella. Según el registro del espectáculo, asume tanto la narrativa como los diferentes personajes masculinos que pasan por la vida de Fantine. La transición de una figura a otra acompaña las relaciones de deseo, autoridad y dominación con las que se enfrenta el personaje.

La música se basa en el canto en vivo y el acompañamiento de un piano, celebrado por Anthony Youssef. Este dispositivo es presentado por el equipo como un componente de la narrativa, no como un simple fondo de sonido. La producción también combina Rahaf Jammal con el diseño de luces, Aly Harkous con su conducción y Mayam Khoury con la administración de la junta.

Un premio en una lista regional

El jurado estuvo presidido por Hassan Rachid de Qatar, con miembros de Jordania, Kuwait, Sudán, Argelia y Omán. En sus recomendaciones generales, destacó en particular el papel dramático de la música y su articulación con la escenografía.

El jurado también pidió énfasis en la necesidad dramática en lugar de efectos técnicos espectaculares. Estas recomendaciones se refieren a todo el festival: no constituyen una motivación detallada para el premio otorgado a « La Misérable ».

Dos nombramientos anunciados en el Líbano

Después de la distinción Ammán, la taquilla anunció una actuación en Hanine Beirut el domingo 29 de noviembre. El sábado 12 de diciembre se celebró otra sesión en Hammana Artist House, Mount Lebanon, a las 8:30 horas.

Para este último, el anuncio indica una duración de 45 minutos, el acceso desde 13 años y un billete a 15 dólares. La reserva pasa por la taquilla o por la casa del artista. Estas reuniones nos permiten encontrar en el Líbano el distinguido espectáculo en Jordania; No deben confundirse con las fechas del festival, ahora terminadas.

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