Los funcionarios libaneses están llamados a huelga. Washington sanciona seis objetivos relacionados con Hezbollah según el Tesoro. Riyadh anuncia daños materiales. Shenzhen espera la reunión trilateral. Varsovia distingue la prevención del supuesto escenario. Antrópico establece su precio. En Jaramana, dos agentes fueron asesinados el miércoles, según las autoridades sirias.

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Jueves 19 de noviembre de 2026, edición de las 8.00 horas en Beirut.Los funcionarios libaneses están llamados a huelga, sobre la base de las reclamaciones salariales y los gastos de transporte. Washington castiga a seis personas y organizaciones por su presunto apoyo a Hezbollah. En la región, la coalición liderada por Riyadh anunció daños tras una amenaza de misiles. La mañana también está marcada por la cumbre de Shenzhen y los preparativos para la introducción a la Bolsa Antropópica.

Administración: una llamada a la huelga, no un registro de cierres

The Association of Public Administration Employees announced a movement for Thursday, 19 November, followed by a call for the closure of the public administration on Friday, 20 November. Su presidente, Raëd Hamade, había detallado este calendario el 16 de noviembre. En un comunicado de prensa emitido el miércoles, la asociación confirmó la convocatoria de una huelga general el viernes.

Las reclamaciones se refieren a la revalorización de los sueldos, una nueva rejilla y los gastos de viaje. La asociación también pide la inclusión de suplementos y beneficios en el salario básico. Considera que la remuneración ya no abarca las necesidades básicas ante el aumento de los costos de vida.

Estos anuncios no constituyen una revisión de las ventanas realmente cerradas esta mañana. No hay encuesta nacional verificada para medir la participación. Antes de un viaje administrativo, es preferible comprobar con el servicio en cuestión. Este movimiento es distinto al anunciado en los bancos.

Hezbollah: seis nuevos objetivos de sanciones estadounidenses

El 18 de noviembre, el Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres nacionales y tres organizaciones libanesas. Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen, Ibrahim Khechen, Wa Tawanu Association y la Gold Global Company y Sankari Gold.

Washington acusa a la asociación de proporcionar cobertura a las actividades de Hezbollah y a las dos compañías de participar en una red financiera relacionada con el comercio de oro. These charges base administrative designations: they do not constitute a criminal judgement.

Las medidas incluyen el bloqueo de activos ubicados en los Estados Unidos o controlados por particulares de los Estados Unidos. No significan confiscación global de todos los bienes. En el comunicado de prensa no se publica ninguna cantidad total de activos bloqueados.

Riyadh: daño material todavía bajo censo

La coalición liderada por Arabia Saudita anuncia daños materiales a Riad tras una amenaza de misiles contra los Houthis el jueves 19 de noviembre. His spokesman, Turki al-Maliki, reported debris and damage still under census.

El comunicado de prensa emitido por la agencia oficial SPA no proporciona un informe o sitio humano preciso. La ausencia de un registro hace imposible concluir que no hay víctimas. The end of the alert reported by the Saudi press concerns the security clearance, not the completion of the damage assessment.

Shenzhen: se espera una reunión de tres vías

La cumbre de la APEC reúne a líderes de Asia y el Pacífico en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Este jueves se anunció una reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, al margen del trabajo.

Los saludos e imágenes de los líderes reunidos no son el resultado de este encuentro. Al preparar esta edición, no se establece ningún acuerdo de los debates trilaterales en las fuentes verificadas. El comercio y la seguridad internacional figuran entre las cuestiones que se están abordando, sin prejuzgar los compromisos que se anunciarán.

Kaliningrad: distinguir la prevención y los cargos de bandera falsa

The Polish authorities confirm that they have taken preventive measures against a Russian provocation prepared near Kaliningrad. Sin embargo, los detalles de un proyecto para acusar a Ucrania de un ataque asesino se derivaron de una investigación del diario Rzeczpospolita, publicada el 18 de noviembre, basada en fuentes anónimas.

El canciller de Donald Tusk anunció el 3 de noviembre que la protección fronteriza se fortalecería después de una alerta. La confirmación ministerial del 18 de noviembre no hace público los elementos para demostrar cada detalle del escenario. No hay referencia a un ataque realizado o a un registro de víctimas.

Antrópico: $83 por acción antes del primer comercio

El 18 de noviembre, Anthropic fijó el precio de su introducción a la bolsa de valores en $83 por acción. La oferta ampliada a 980 millones de valores representa 81.34 mil millones de dólares en cifras brutas: aproximadamente 79.38 mil millones regresan a la empresa antes de los honorarios, y 1.96 mil millones para transferir a los accionistas.

Está previsto que el intercambio de Nasdaq comience el 19 de noviembre bajo el símbolo ANT. Los 83 dólares son el precio de la colocación inicial, no un curso de apertura ya observado. Tampoco la cantidad de la oferta representa la valoración total de la empresa. Se espera que la operación se cierre el 20 de noviembre, con sujeción a las condiciones.

Jaramana: Dos agentes mataron el miércoles, según SANA

Two members of the Syrian internal security forces were killed and four others wounded on 18 November in Jaramana, near Damascus, according to the official SANA agency. A security source quoted by the agency claims that a man fired at a patrol who came to call at the request of the prosecution and then at the reinforcements. El tirador también fue asesinado, según esta fuente. El incidente data del miércoles, no del jueves.

Cover: Lebanese Parliament in Beirut, archival photograph, unestablished shooting date. Ilustración institucional sin representación de una huelga en curso. © François el Bacha / Libnanews.

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