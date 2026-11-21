El Líbano celebra 83 años de independencia este domingo. En la víspera de la fiesta, Joseph Aoun solicitó el regreso de los desplazados del Sur. Se informó de dos incidentes separados en Baraachit y Marjayoun. En Bruselas, la mayoría de los vuelos del lunes 23 deben ser cancelados en Zaventem.

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Domingo 22 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut. El Líbano celebra el 83 aniversario de su independencia. En la víspera de la fiesta, Joseph Aoun solicitó el regreso de los desplazados del Sur. Dos despachos reportaron una huelga cerca de Baraachit el sábado por la noche y fuego de artillería en la llanura de Marjayoun. En Europa, Zaventem planea cancelar la mayoría de los vuelos de lunes y la neutralidad irlandesa ha movilizado a manifestantes en Dublín.

Independencia: la bandera levantada en Nahr al-Kalb después del discurso de Aoun

La Presidencia confirma que la bandera libanesa fue levantada el sábado, durante el himno nacional, sobre el túnel Nahr el-Kalb. Joseph Aoun acababa de hablar frente al esqueleto, que recuerda la salida de las últimas tropas extranjeras en 1946. La ceremonia tuvo lugar en vísperas de la fiesta nacional del 22 de noviembre, que se refiere a la liberación de los líderes encarcelados en Rachaya en 1943.

The Head of State requested that displaced people from the South be able to return to their villages. Pidió la retirada israelí, el fin de los ataques y el regreso de los detenidos libaneses. También pidió que se entregaran las armas que escapan del Estado, sin establecer un calendario. Estas declaraciones no anuncian el regreso organizado de los desplazados internos ni el plazo para el desarme.

La fecha del feriado nacional y la fecha del cierre administrativo no coinciden este año. En una nota de 5 de noviembre, el Presidente del Consejo, Nawaf Salam, fijó el lunes 23 de noviembre el cierre de las administraciones, las instituciones públicas y los municipios. La conmemoración mantiene su fecha el domingo 22.

Sur del Líbano: Baraachit hit reported, Marjayoun plain fire

En un despacho emitido el sábado a las 2128 horas de Beirut, la Agencia Nacional de Inteligencia del Líbano informó de una huelga aérea israelí en las afueras de Barahhit, distrito de Bint Jbeil. No reportó ni el tiempo de la huelga ni su balance.

At 2218 hours, the Agency reported that three artillery shells had targeted the Marjayun plain. Afirma que no era la ciudad de Khiam, a diferencia de otros informes. El envío no especificaba el origen del tiroteo y no reportaba ningún resultado. Estos calendarios son los de publicaciones, no incidentes.

En Dublín, los manifestantes defienden el mandato de la ONU

Los manifestantes se reunieron el sábado para defender el « triple lock » que dirige algunas misiones irlandesas en el extranjero: el acuerdo del gobierno, el acuerdo de Dáil, la casa baja y un mandato de la ONU. El gobierno quiere eliminar esta última condición para ciertas operaciones internacionales. La aprobación del Gobierno seguirá siendo necesaria, así como la aprobación del Dáil cuando sea necesario. Sin embargo, el proyecto amplía la excepción parlamentaria aplicable a algunas pequeñas cuotas.

The Dáil sent the draft back to committee on 21 October; Esta no es una adopción final. El debate irlandés no cambia el mandato de la FPNUL. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad termina el 31 de diciembre de 2026 y prevé un retiro gradual. El texto de Dublín no anuncia la retirada o participación irlandesa en un plan de sustitución.

Bruselas-Zaventem: La mayoría de los vuelos del lunes deben cancelarse

El aeropuerto de Bruselas planea cancelar la mayoría de sus salidas y llegadas el lunes 23 de noviembre. Este pronóstico sigue el anuncio de la participación de parte de los controladores de tráfico aéreo en la huelga nacional belga. Las empresas deben ponerse en contacto con sus pasajeros; la mesa del aeropuerto muestra una cancelación sólo después de su check-in. Usted debe comprobar su reserva con la empresa antes de salir. Este anuncio no nos permite deducir el estado de un vuelo a Charleroi.

En Bruselas, STIB publicará una estimación inicial de las líneas de metro, tranvía y autobús el domingo por la noche. Planea confirmar las líneas celebradas poco antes de las 6 de la mañana del lunes, hora belga. De Lijn también anuncia menos autobuses y tranvías en Flandes y le invita a comprobar su viaje de nuevo el mismo día.

Rohingyas: París anuncia un enfoque del Consejo de Seguridad

Francia anunció el sábado que solicitaría una reunión del Consejo de Seguridad sobre Myanmar. The Quai d’Orsay responded to the judgment of 19 November of the International Court of Justice in the case between the Gambia and Myanmar concerning the Rohingya. París recordó que el fallo es vinculante para las partes. El Departamento no anunció ninguna fecha de reunión ni las medidas adoptadas por la Junta.

Ucrania: Cortes rotativas programadas el domingo

El operador Ukrenergo anuncia los cortes del domingo 22 de noviembre en ciertas regiones. El tamaño varía según el área y el nicho; No es un cierre continuo de 24 horas para cada chimenea. El operador dijo que continuaban las reparaciones y que la situación seguía siendo difícil en las regiones de Odessa y Rivne.

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