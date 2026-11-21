Una manifestación el 21 de noviembre en Dublín defendió el « triple lock » que enmarca misiones en el extranjero. El gobierno quiere eliminar el requisito de un mandato de la ONU para ciertas operaciones. El texto sigue siendo objeto de debate en el Parlamento y no modifica el mandato de la FPNUL en el Líbano.

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Los manifestantes se reunieron el sábado 21 de noviembre de 2026 en Dublín para defender el « triple lock » que consagra el compromiso de las fuerzas irlandesas en el extranjero. El Gobierno espera que la ausencia de un mandato de las Naciones Unidas ya no sea suficiente para prevenir ciertas misiones internacionales. El proyecto sigue siendo objeto de debate y no modifica el mandato de la FPNUL en el Líbano.

El « triple lock » en el corazón del evento de Dublín

Reunión en el Jardín del Recuerdo, los opositores de la reforma defendieron el mantenimiento de las tres autorizaciones necesarias para las misiones interesadas: el Gobierno irlandés, el Dáil, la cámara baja del Parlamento y un mandato de las Naciones Unidas. Para los organizadores, la condición de ONU es una garantía de la neutralidad militar de Irlanda.

El gobierno defiende otra lectura. Considera que este requisito puede impedir que Irlanda participe en operaciones internacionales cuando se bloquee el Consejo de Seguridad. El texto no cerraría la puerta a las operaciones de las Naciones Unidas. Permitiría, en condiciones, la participación en fuerzas internacionales apoyadas o autorizadas por otras organizaciones. Las misiones deben mantenerse en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El gobierno mantendría las manos, el Dáil votaría según proceda

El proyecto mantiene la aprobación del gobierno y el voto Dáil cuando sea necesario. Sin embargo, extendería la excepción que exime ciertas cuotas pequeñas de una resolución de la cámara baja. Se distingue así entre la autorización irlandesa para participar en una operación y el marco internacional en el que se desarrolla.

El 21 de octubre, Dáil remitió el texto a la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Esta votación no fue una adopción definitiva. El proyecto no entró en vigor.

En el Líbano, el mandato de la FPNUL sigue siendo una decisión de las Naciones Unidas

El proyecto irlandés prevé la participación continua en las misiones existentes de las Naciones Unidas si entra en vigor. No decide sobre la retirada irlandesa del Líbano ni sobre la participación de Dublín en un acuerdo sucesor a la FPNUL.

En la resolución 2790 del Consejo de Seguridad se establece el 31 de diciembre de 2026 como el fin del mandato de la FPNUL y se prevé una retirada gradual. Una enmienda a la legislación irlandesa por sí sola no podría avanzar ni extender este plazo.

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