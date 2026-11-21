Dos petroleros fueron golpeados el sábado por proyectiles no identificados en el Estrecho de Ormuz. The British Maritime Safety Centre does not report a victim or designate a person responsible.

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Dos petroleros fueron golpeados el sábado por proyectiles no identificados en el Estrecho de Ormuz. The British Maritime Safety Centre does not report a victim or designate a person responsible.

El Centro de Coordinación Marina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte emitió dos avisos separados para el sábado 21 de noviembre, relativos a los petroleros que abandonan el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, fuera de Omán. Según informes de las autoridades militares, los dos buques fueron afectados por la mañana, a 50 minutos de distancia. Ninguno de ellos es nombrado en los avisos.

Dos alertas separadas, sin atribución

The UKMTO did not mention any victims in its initial opinions. Tampoco ha confirmado ninguna contaminación. The authorities are investigating: at this stage, the British centre has neither identified the projectiles nor designated a person responsible nor established a link between the two incidents.

Un aviso separado ya había informado de que un buque tanque había sido golpeado el viernes 20 de noviembre en el estrecho. En este caso, el oficial de seguridad de la empresa informó de un incendio a bordo. The UKMTO had not reported any casualties or environmental consequences. Este episodio es anterior a los dos informes del sábado.

Un pasaje siempre prestado a pesar de los ataques

En su boletín del 19 de noviembre, el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) había identificado cuatro ataques denunciados en el Estrecho durante los cuatro días que abarcaba su encuesta. Mantuvo el nivel de amenaza para « severar ». Esta evaluación precede al consejo del sábado: describe el riesgo ya observado en el Estrecho, no el origen de los disparos reportados recientemente.

Sin embargo, el tráfico petrolero había reanudado parte del terreno perdido en la primavera. Según la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, los volúmenes de petróleo crudo, condensados y productos derivados del petróleo que transitan por Ormuz aumentaron de unos 5,1 millones de barriles diarios en el segundo trimestre a 9,1 millones de barriles diarios en el tercero. They remained well below the estimated 21.6 million barrels per day in the fourth quarter of 2025. Estas estimaciones abarcan los volúmenes transportados, no el número de buques en servicio.

Ambos avisos reportan que los tanques estaban siendo cruzados en el momento de los incidentes. They do not report traffic after the incidents and do not report any closure of the crossing. Queda por aclarar la situación de los dos buques y las posibles consecuencias ambientales.

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