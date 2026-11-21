Hugues Moutouh, prefecto de Loiret y de la región del Centro-Val de Loire, anunció el sábado que había solicitado ser relevado de sus deberes. Su partida no fue formalizada. Este enfoque sigue la revelación de una investigación sobre presuntas fugas al Rally Nacional. Concurre en cualquier fracaso.

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Hugues Moutouh, prefecto de Loiret y de la región del Centro-Val de Loire, dijo el sábado 21 de noviembre que había pedido ser relevado de sus deberes. Ningún acto oficial que termine su misión fue publicado el sábado por la noche. El alto funcionario impugna cualquier fracaso en el asunto de las presuntas fugas al Rally Nacional.

Una solicitud, que aún no termina las funciones

La prefectura dio a conocer el sábado la declaración en la que Hugues Moutouh anuncia su enfoque. También desafió, en una entrevista realizada antes de la liberación de este comunicado, cualquier parcialidad en el desempeño de sus funciones. Su petición no es en sí misma una decisión de salida.

El decreto de 22 de abril de 2026 nombró prefecto de la región Centre-Val de Loire y prefecto del Loiret a partir del 18 de mayo. Tiene ambas funciones bajo el mismo acto. El sábado por la noche no se anunció fecha de salida o nombramiento de un sucesor.

Información judicial distinta del enfoque administrativo

The request comes after the disclosure of judicial information in Paris on alleged transmissions of confidential information to the National Assembly. El jueves 19 de noviembre, la Fiscalía de París informó que no había habido acusación en esa fecha. No identificó públicamente las filtraciones en esta declaración.

Hugues Moutouh desafió las acusaciones que intervino a favor de un partido. El enfoque que anunció al gobierno no prejuzga las conclusiones de la investigación. Una posible decisión que ponga fin a su oficina será objeto de un acto separado.

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