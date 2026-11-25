La Fundación Hariri cerrará sus establecimientos el jueves 26 de noviembre en homenaje al presidente de la Asociación de Comerciantes Saïda. El municipio llama a las tiendas del centro para cerrar el funeral.

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La Fundación Hariri cerrará sus oficinas, escuelas e instituciones de salud y sociales el jueves 26 de noviembre en homenaje a Ali Eid al-Sharif, presidente de la Asociación de Comerciantes de Saida y sus alrededores. Las escuelas secundarias Rafic Hariri y Baha’eddine Hariri están entre las escuelas interesadas. La decisión se refiere a las instituciones de esta fundación, no a todas las escuelas de la ciudad.

Una llamada para cerrar en el centro comercial

El municipio de Saida, presidido por Moustapha Hijazi, anunció la muerte súbita de Ali al-Sharif el miércoles. Pidió a los propietarios de tiendas y establecimientos del centro comercial que cerraran y participaran en el funeral, transmitiendo la llamada de la Asociación de comerciantes. Esta apelación no establece un calendario de cierre uniforme y no constituye una orden que requiera la cesación de todas las actividades en Saida.

Funeral después de la oración del mediodía

Según la asociación, la oración fúnebre debe tener lugar al mediodía en la oración de Baha’eddine Hariri. La procesión pasará a través de la Plaza Star, luego cruzar el distrito comercial por las calles de los Wakfs, Fakhreddine y Riad al-Solh, antes de unirse al nuevo cementerio de Saida en Sirub. Esta es la ruta anunciada por los organizadores, no un plan formal de cierre de carreteras.

El municipio recordó el papel desempeñado por Ali al-Sharif en las iniciativas llevadas a cabo con la asociación para apoyar las tiendas y reactivar la asistencia de los mercados de la ciudad.

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