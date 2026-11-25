Washington ha publicado un proyecto arancelario dirigido a 14 economías. Se prevé una tasa del 15% para la Unión Europea, los deberes y deberes ordinarios existentes en virtud de la Sección 301 deducidos, y los gravámenes de hasta un 20% para ciertos productos chinos. Las medidas todavía no están en vigor.

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Washington ha publicado un proyecto arancelario dirigido a 14 economías. Se prevé una tasa del 15% para la Unión Europea, los deberes y deberes ordinarios existentes en virtud de la Sección 301 deducidos, y los gravámenes de hasta un 20% para ciertos productos chinos. Las medidas todavía no están en vigor.

La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) publicó el miércoles 25 de noviembre las conclusiones de 14 investigaciones sobre la sobrecapacidad industrial y presentó proyectos de aranceles para la consulta. El 5 de enero de 2027 se esperan comentarios escritos y solicitudes de participación en audiencias. Las audiencias comenzarán el 25 de enero. No se ha fijado una fecha efectiva de las tasas propuestas.

China y la Unión Europea: dos cálculos diferentes

Para China, el proyecto prevé hasta un 20% para productos no incluidos, después de deducir los deberes relacionados con la encuesta estadounidense sobre el trabajo forzoso. Una segunda lista de productos está sujeta a una tasa de hasta un 10%, mientras que otro anexo prevé exenciones. Por consiguiente, la tasa del 20% no se aplica indiscriminadamente a todas las importaciones chinas.

Para la Unión Europea, el proyecto adopta una tasa del 15%, de la que se deducen las obligaciones ordinarias y las obligaciones ya aplicadas en virtud de la Sección 301, con exenciones. Esto no es un aumento general de 15 puntos. Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza están cubiertas por propuestas similares de hasta un 15%.

Hasta el 35% para Vietnam

Las tasas propuestas oscilan entre el 35% para Vietnam, el 25% para la India, el 20% para Singapur y el 18% para Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia. Para Vietnam, India y Singapur, Washington se refiere a tasas menores en caso de acuerdos que respondan a las conclusiones de las encuestas. Estos techos no ocupan el lugar de las tarifas aplicables a cada producto: los avisos de ahorro especifican las deducciones y exenciones previstas.

La USTR abrió sus investigaciones el 11 de marzo contra 16 economías en virtud del artículo 301 de la Ley comercial estadounidense de 1974. La administración cree que las subvenciones, los créditos preferenciales y otras medidas de apoyo pueden impulsar la producción más allá de la demanda y desventaja de la industria estadounidense. México y Noruega estaban dentro del ámbito original pero no se vieron afectados por las catorce propuestas publicadas el miércoles.

Brasil: Consulta sobre aeronaves y azúcar · Global Voices

En un procedimiento separado, la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos propone retirar la exención de aeronaves terminadas importadas de Brasil y aplicar una obligación del 10%. La medida podría afectar la entrega de Embraer a los Estados Unidos. La opinión también prevé obligaciones adicionales de 0,44 dólares por kilo para ciertos azúcares de caña cruda y 0,60 dólares para ciertos azúcares de remolacha cruda y azúcares refinados. Este componente abarca las importaciones en el arancel libre de cuotas, independientemente de su origen.

La consulta brasileña abrió el 27 de noviembre. Se esperan presentaciones escritas hasta el 30 de diciembre, y la audiencia pública está programada para el 14 de enero de 2027. A raíz del desafío de la Organización Mundial del Comercio a los impuestos estadounidenses existentes sobre los productos brasileños. Washington se opuso a la primera solicitud de Brasília para un panel. La controversia se refiere a derechos anteriores, no al proyecto publicado el miércoles.

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