In Lebanon, reporting domestic violence does not automatically trigger a protection order. En la apertura de la campaña de las Naciones Unidas contra la violencia contra la mujer, esta es la forma de distinguir la urgencia, la denuncia y la demanda de protección, y por qué estos enfoques siguen siendo aún más difíciles para las personas desplazadas.

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La campaña lanzada el 25 de noviembre por las Naciones Unidas en el Líbano recuerda que un informe no coloca automáticamente a una mujer en refugio. The intervention of the security forces, the complaint and the protection order are separate steps. La legislación libanesa sobre la violencia en el hogar prevé esto.

En caso de peligro, la intervención pasa antes del archivo

Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) están publicando112emergencias y1745para denunciar la violencia doméstica. Una persona en peligro inmediato no tiene que esperar a reunir documentos para pedir ayuda. Si el presunto autor tiene acceso a su teléfono, llamar desde un dispositivo seguro o a través de una persona de confianza puede evitar más exposición.

Hacer una queja y buscar protección no volver a la misma

Una denuncia permite a las autoridades incautarse de los hechos y puede ser investigada bajo la dirección del Fiscal. La solicitud de protección tiene por objeto detener o prevenir un peligro. La Ley 293 de 2014, enmendada en 2020, prevé la posibilidad de someter el asunto al juez competente, incluido el juez para la adopción de medidas provisionales. La solicitud de orden de protección está exenta de honorarios legales y puede hacerse sin un abogado. Esto no le impide buscar consejo o acompañamiento.

The judge may inter alia prohibit contact with the protected person or order the temporary removal of the alleged offender from the home where the danger warrants it. Estas medidas varían según la situación. Una orden no se hace automáticamente siguiendo una apelación, y una medida de protección no es una condena. Si se viola una medida o se reaparece el peligro, debe informarse a las autoridades; en caso de peligro inmediato, llame al 112.

Por qué el desplazamiento complica el acceso a la justicia

Las Naciones Unidas en el Líbano señalan que las personas desplazadas pueden haber perdido sus documentos, pueden estar lejos de los servicios que conocían o no pueden tener el dinero y el transporte necesarios para llevar a cabo los procedimientos. El alojamiento en grupo también puede hacer una llamada confidencial más difícil. Por consiguiente, la puesta en marcha de la campaña exhorta a las autoridades a fortalecer los servicios de asistencia jurídica y protección, además de investigar la violencia.

El número de informes no debe confundirse con el alcance real de la violencia. Un aumento de las apelaciones también puede significar que el uso de la ayuda se ha vuelto más accesible, mientras que la ausencia de una queja por sí sola no dice nada sobre la seguridad personal.

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