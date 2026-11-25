Los depósitos « Fresh » alcanzaron $5.650 millones en agosto de 2026, pero todos los depósitos disminuyeron. Por qué estas acciones no miden los reembolsos.

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Los depósitos « Fresh » en bancos libaneses alcanzaron $5.65 mil millones a finales de agosto de 2026, en comparación con $4.50 mil millones a finales de diciembre de 2025, según el informe trimestral del Banco Audi. En la misma tabla, todos los depósitos de clientes disminuyeron. Los dos acontecimientos no se contradicen entre sí: el nuevo sistema de toma de posesión se acumula sin pagar las cuentas congeladas de la crisis.

Aumento de 1.150 millones de dólares, disminución general

La serie Bank Audi da un « fresco » pendiente de 5.650 millones de dólares en comparación con 4.501 millones hace ocho meses. La brecha es de 1.149 mil millones, o alrededor del 25,5%. Entre las mismas dos fechas, los depósitos totales de clientes aumentaron de 87.191 millones de dólares a 85.518 millones de dólares y los depósitos de divisas de 86.242 millones a 84.517 millones de dólares. Estas cantidades son pendientes, no acumulativas recibidas o pagadas durante el período.

Por lo tanto, las cifras indican que el compartimento fresco ha crecido a medida que el conjunto medido ha disminuido. No rastrean el origen de cada dólar ni la distribución del aumento entre hogares y empresas. Tampoco se puede subcontratar mecánicamente de todas las monedas bancarias para deducir una vieja deuda legalmente pagadera o una deuda neta a ser prorrateada.

Dos circuitos, no dos nombres para el mismo dólar

El Banco del Líbano ha organizado un tratamiento separado de los nuevos fondos. Para el acuerdo electrónico, su Decisión básica No 13548, adjunta a la Circular 165, incluye fondos transferidos del extranjero o recibidos en forma de billetes de divisas después del 17 de octubre de 2019, así como algunas contribuciones de billetes a nuevas cuentas de libros de conformidad con las condiciones establecidas por el Banco Central. Esta definición regulatoria abarca el flujo de fondos; la figura del informe del Banco Audi es la de su serie estadística, expresada en dólares.

Esta partición le permite procesar pagos en el nuevo circuito sin recalificar automáticamente un antiguo balance. El movimiento es útil para la actividad cotidiana, por ejemplo cuando una empresa necesita pagar un proveedor. Sin embargo, no hace que los ahorros congelados de una familia sean móviles: esto está cubierto por otras reglas, mecanismos de restitución y la asignación de pérdidas.

El indicador equivocado para juzgar el reembolso

Para supervisar el acceso a depósitos antiguos, la información decisiva es la cantidad realmente devuelta a los depositantes, en qué condiciones y durante qué período. Para evaluar una recuperación sostenible de la intermediación bancaria, también es necesario examinar los pagos, los créditos concedidos y su financiación. Los 5.650 millones de dólares se utilizan para rastrear nuevos fondos; no reemplazan ninguno de estos indicadores.

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