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Una familia que ignora el destino de un ser querido que ha desaparecido en el Líbano puede tomar la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y Víctimas de Desapariciones Forzadas sin tener un expediente completo. La Comisión puede denunciar una desaparición o solicitar noticias de un expediente ya abierto. Esta distinción es importante: presentar una alerta nos permite iniciar o alimentar una búsqueda, no obtener una respuesta inmediata sobre el destino de una persona.

Abrir una carpeta o preguntar sobre ella

La Comisión afirma que las familias pueden pasar por su centro de aplicaciones en línea, accesible desde su sitio web oficial. También recibe solicitudes al +961 71 104 819 y +961 76 176 040, por correo electrónico a info@ncmfd.org.lb y a sus oficinas en el edificio Saab en Sodeco, distrito Ashrafieh de Beirut. La información de contacto está en la página oficial de la familia.

El nombre de la persona buscada, el lugar y el tiempo vistos, así como los documentos o fotografías disponibles, pueden ayudar a distinguir personas con nombres cercanos. La Comisión afirma que no es necesario reunir todos estos elementos antes de ponerse en contacto con él: el expediente puede completarse más adelante. Para alguien que ya ha denunciado una desaparición, el punto es vincularse con la demanda existente en lugar de empezar desde cero.

Lo que la ley garantiza, y lo que la investigación aún no ha establecido

La Ley del Líbano No 105 de 2018 reconoce el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos y, en caso de muerte, a saber dónde están sus restos. Establece una comisión para realizar investigaciones. Por lo tanto, el derecho a conocer no depende de la capacidad de la familia de reconstruir las circunstancias de la desaparición misma. Sin embargo, para dar una respuesta, es necesario revisar los archivos, los testimonios y, donde la pista lo justifica, los elementos que permiten la identificación.

Una persona que tenga información sin un miembro de la familia también puede ponerse en contacto con la Comisión. Este canal es distinto de una publicación en redes sociales. Permite la transmisión de elementos que puedan identificar personas o lugares sin exponerlos públicamente. La Comisión publicará reglas sobre confidencialidad y presentará por separado el procesamiento de datos y muestras biológicas. Enviar testimonio, proporcionar una muestra e identificar formalmente los restos son tres enfoques diferentes.

A search that remains to be conducted, file by file

En octubre de 2026, la Comisión anunció el lanzamiento de una estrategia nacional. Para las familias, el reto es poder seguir la investigación más allá de los anuncios: si se ha recibido un archivo, cómo completarlo y cómo recibir información sin revelar datos sensibles. Un nuevo rastro puede hacer avanzar la investigación sin ser suficiente para decidir. La respuesta esperada se refiere al destino de una persona, no sólo al registro de su nombre.

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