Fatimiyé en Líbano: días de memoria de Fátima

El 3 Jumada II cae el 12 de noviembre de 2026 según el calendario de Bayynat. En el Líbano, los días cansados revelan prácticas afligidas y diversas tradiciones.

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Haret Hreik en septiembre de 2009. Esta vista de archivo coloca un barrio mencionado en el artículo; No representa una ceremonia de 2026. Foto:Bertramz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0.

Jueves 12 de noviembre de 2026, en el calendario de Bayynat, corresponde al 3 Jumada II 1448, una de las fechas en que los musulmanes chiítas conmemoran la muerte de Fátima, la hija del profeta Mahoma. El sitio de la institución vinculada a Mohammad Hussein Fadllallah acompaña esta indicación con una precisión: « según una tradición ». Estas pocas palabras nos recuerdan que la memoria de Fátima se basa en varias cronologías y que las prácticas de luto no son idénticas en todos los ambientes chiítas.

En el Líbano, los llamados días « fatimiye » dan lugar a asambleas religiosas, evocaciones de su vida y lecturas de luto. Su comprensión requiere una distinción entre tres elementos: la fecha del calendario lunar, las narrativas transmitidas sobre su desaparición y las formas contemporáneas de conmemoración.

Una fecha que también depende del horario seguido

Para 2026, la oficina religiosa de la Fundación Fadllallah puso en marcha Joumada II el martes 10 de noviembre. Sonidocomunicado de prensa publicado por Bayynatexplica el método elegido: la posibilidad de ver la crescencia en una región del mundo permite comenzar el mes en las regiones compartiendo con ella parte de la noche. El 3 del mes corresponde al 12 de noviembre en este calendario.

Esta correspondencia no debe convertirse en una fecha vinculante para todas las comunidades. Los criterios religiosos para el establecimiento del mes pueden variar. Para una ceremonia específica, es el anuncio de la institución organizadora que hace referencia. Un calendario general nos permite situar la conmemoración; no reemplaza el programa de una mezquita o asociación.

¿Por qué varios períodos de luto?

La diversidad no se trata sólo de observar la crescencia. También afecta las cuentas del tiempo transcurrido entre la muerte del Profeta y su hija.

En unhomilía en la mezquita Imam Hassan y Hussein, Haret HreikAli Fadllallah explica la tradición de setenta y cinco días y la conmemoración de 13 Jumada I. La existencia, en Bayynat, de otro hito en 3 Jumada II por lo tanto, no borra esta opción explícitamente formulada.

Lestudio sobre los ritos, la sociedad y la cultura de los chiítas en el Líbano, conservado por UMAM Documentación » Investigación, describe dos períodos de días fatimidos, alrededor de 13-15 Joumada I y 3-5 Joumada II. Vincula esta pluralidad a las diferencias en las cuentas transmitidas. Los nombres y el número de períodos pueden variar según los organizadores. Sería engañoso buscar una sola semana de luto obligatorio para todos los chiítas libaneses.

Conjuntos certificados en Beirut

Las fuentes locales pueden describir prácticas concretas sin darles una antigüedad uniforme.

El 6 de enero de 2022,ShiaWaves publicó un informe de la oficina de Beyruthin del Sadeq al-Shirazi religiosoSe refiere a un consejo de bereavement que comenzó el 2 de Jumada II y extendió el día siguiente. Una predicadora presentó la vida de Fátima y la historia de su sufrimiento a los participantes libaneses de las comunidades árabe y musulmana.

Este es un testimonio de la comunidad organizadora, no de una encuesta de todas las prácticas en el país. No obstante, establece la existencia de un marco específico: una reunión, una palabra religiosa y una memoria colectiva expresada por el luto. Estos ejemplos documentan ceremonias pasadas y no constituyen un anuncio de reunión para noviembre de 2026.

Recitación, enseñanza y oración

Otro informe, publicado el 13 de diciembre de 2022 porlebanese media Al-Thabat, describe un encuentro organizado por la Asociación Mundial de Imam esperado con el santuario de Imam Reza, en la atmósfera de las noches fatimidas.

La reunión, celebrada en el santuario designado por los organizadores como la de Safiyya, hija de Imam Hussein, comenzó con una recitación coránica. Incluía una intervención en la justicia y la memoria de Fátima, luego un consejo de duelo, antes de una invocación colectiva.

Esta sucesión arroja luz sobre el lugar de la enseñanza en conmemoración. Recordar requiere una narrativa, pero también los valores que los interesados desean transmitir. Por lo tanto, no es suficiente reducir los días tímidos a sus manifestaciones de tristeza.

Una figura venerable más allá del chiismo

Fátima también ocupa un lugar importante en las tradiciones sunitas. Unofolleto para Dar al-Ifta d’Egypt, institución sunita, enfatiza su conexión con el Profeta y su lugar dentro de su familia. Reconoce las diferencias en la fecha de su muerte y presenta como la historia más conocida de una desaparición seis meses después de su padre.

Este testimonio no establece el calendario de los sunitas libaneses. Sin embargo, muestra que la veneración de Fátima no puede confundirse con la adopción de las mismas conmemoraciones. Una figura religiosa puede ser común mientras sus fechas de memoria y lecturas de su historia siguen siendo diferentes.

Nombre narrativos sin resolver controversias

El vocabulario en sí mismo requiere precisión. Algunos organizadores hablan del « marcial » de Fátima y registran su ceremonia en una historia de violencia sufrida después de la muerte del Profeta. Otras fuentes utilizan el término « muerte ». El estudio de la UMAM recuerda que estas cuestiones también han dado lugar a desacuerdos dentro del Shiism libanés, especialmente en torno a las posiciones de Mohammad Hussein Fadllallah.

Describir una tradición implica devolver las palabras de los que la llevan, sin transformar una interpretación confesional en un hecho histórico unánime. Para el lector, esta distinción permite acercarse a los días fatimíes como componente vivo y plural del paisaje religioso libanés, atento a la memoria, la transmisión y las diferencias entre las comunidades.

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