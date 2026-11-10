10 novembre 2026
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Fuego de la FPNUL cerca de Wadi Jilou

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La FPNUL informa de disparos contra una patrulla de rutina cerca de Wadi Jilou, Líbano meridional, el martes 10 de noviembre de 2026. Evoca alrededor de doce disparos. Los soldados respondieron después de ver el resplandor en la boca del arma. El tirador dejó de disparar. Ningún casco azul resultó herido. La misión pide al gobierno libanés que investigue rápidamente. Su declaración no especifica la identidad del tirador, su eventual membresía o la hora exacta del incidente.

Couverture FINUL : tirs près de Wadi Jilou, aucun Casque bleu blessé. Photographie d’archives d’une patrouille italienne, Ligne bleue, 7 mai 2020.
Patrouille italienne de la FINUL le long de la Ligne bleue, le 7 mai 2020. Photographie d’archives, sans lien photographique avec les tirs du 10 novembre 2026 près de Wadi Jilou. Habillage éditorial autour de la photo entière, conservée sans retouche. Photo : Italian Army, CC BY 2.5. © Italian Army · Wikimedia Commons · CC BY 2.5
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Según la misión, la FPNUL disparó contra una patrulla cerca de Wadi Jilou, en el sur del Líbano. El incidente ocurrió el martes 10 de noviembre de 2026. La fuerza de las Naciones Unidas informó sobre 12 disparos. Ningún casco azul resultó herido.

Fuego de la FPNUL: respuesta de la patrulla

En su comunicado de prensa, transmitido por una agencia de noticias, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano describe la secuencia. Los militares vieron un resplandor en la boca de un arma, luego respondieron. El tirador dejó de disparar, según la misión.

El texto no especifica la identidad del tirador ni su posible membresía. No da la hora exacta del incidente.

Investigación solicitada por el Gobierno libanés

La FPNUL recuerda la obligación que tiene el derecho internacional de garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas. Esta obligación impone a todas las partes. En su opinión, los ataques deliberados contra las fuerzas de paz violaron la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. También violan el derecho internacional humanitario, afirma la misión.

La misión insta al Gobierno libanés a que abra sin demora una investigación para identificar a los responsables. Pide que sean responsables de sus acciones.

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