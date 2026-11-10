Un petrolero golpeó cerca de Omán, un barco dañado en las aguas del Emirato y tres incendios anunciados por Irán: varios informes marítimos marcados el martes 10 de noviembre de 2026. UKMTO indica que la tripulación del petrolero que llegó cerca de Lima es segura. No hay vínculo entre este incidente, el anuncio de ADNOC y reclamaciones iraníes.
Un petrolero golpeó cerca de Omán, sin contaminación reportada
El capitán del tanque informó un impacto proyectil no identificado alrededor de 19 millas náuticas al noreste de Lima. Esta ciudad se encuentra en la costa omaní, cerca del estrecho de Ormuz. L-UKMTO, responsable del enlace con el transporte marítimo comercial, emitió una alerta emitida por dos agencias de noticias.
Según esta alerta, todos los miembros de la tripulación son seguros y sonoros. No Environmental consequences were reported at the time of reporting. El mensaje no da el nombre del edificio ni la identidad de su propietario. Tampoco atribuye el ataque a un actor específico.
La naturaleza exacta del proyectil sigue siendo desconocida. Por lo tanto, la información disponible no permite que se concluya un misil, un drone o una mina. The UKMTO calls on vessels present in the area to be cautious and to report any suspicious activity.
ADNOC confirma ataque en aguas Emirati
ADNOC Logistics & Services emitió una declaración de fecha 10 de noviembre. La empresa afirma que uno de sus buques sufrió daños después de un ataque esa tarde. Pone los hechos en las aguas territoriales de los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo.
Los elementos consultados no especifican el tipo de embarcación. No permiten que se presente como informó el petrolero de Lima. Este anuncio es alrededor del 10 de noviembre y no sobre ataques a los edificios del grupo reportados los días anteriores.
Los tres incendios anunciados por Irán siguen siendo confirmados
Los Guardias Revolucionarios iraníes, por su parte, anunciaron quemaron dos petroleros, y un tercer incidente el martes por la tarde. En una declaración retransmitida por la televisión pública iraní, su armada afirma que este último buque golpeó una mina. Coloca la explosión y el fuego en el estrecho oriental.
La declaración no proporciona nombres, banderas o registros humanos. Describe el pasaje prestado como no autorizado por Teherán. Esta calificación corresponde a la posición iraní; no sólo establece la condición jurídica de la navegación en cuestión.
Ninguna confirmación independiente de los tres presuntos incendios acompañará la información consultada. Por lo tanto, sería prematuro añadir estas naves a los informes británicos y emiratos. El 7 y el 8 de noviembre ya se habían distribuido reclamaciones de corta duración. Deben permanecer separados de los comunicados de 10.
Estos anuncios ocurren como las condiciones para una reapertura de Ormuz permanecen en el corazón de los intercambios entre Washington y Teherán. El martes, Irán mantuvo sus demandas, mientras que Qatar siguió mediando. Ningún acuerdo anunciado garantiza una reanudación normal de la navegación.
Para el petrolero reportado cerca de Lima, la Alerta Británica proporciona una evaluación de daños a la primera luz del día. Por consiguiente, queda por especificar el alcance del daño.
Cubierta: archivo fotográfico Libnanews utilizado para ilustración. No hay vínculo entre el buque representado y los incidentes del 10 de noviembre. Vestido editorial hecho con asistencia de IA de la fotografía real. Crédito: Libnanews Archives.
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