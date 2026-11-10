Redes de Internet: Ministerio Público

La Fiscalía General de la Corte de Casación confía el TRA con la organización de la transferencia de suscriptores a redes de Internet no autorizadas en los sectores de diez oficinas centrales de Ogero. La misión dispondrá de un máximo de tres meses de la comisión rogatoria, cuya fecha exacta no aparecerá en el envío. Debe conservarse la continuidad del servicio. Los servicios de seguridad acompañarán la operación, mientras que la Autoridad informará sobre las transferencias y advertencias a los delincuentes.

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El Fiscal General del Tribunal de Casación, Ahmad Rami Haj, ha ordenado a la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA) que organice la transferencia de suscriptores a redes autorizadas. La comisión rogatoria, lanzada el martes 10 de noviembre de 2026, dirige áreas de Beirut, su periferia inmediata y Trípoli. Se establece un período máximo de tres meses, al tiempo que impone la continuidad del servicio.

Esta intervención ilegal en Internet en el Líbano proporciona un marco para la ejecución de una operación que TRA ya había presentado en septiembre. El Ministerio Público está solicitando el seguimiento de las transferencias, advertencias a los delincuentes y plazos. El apoyo a la seguridad también se incluye en la misión.

Internet ilegal en el Líbano: una misión confiada al TRA

Según un despacho de agencia que reproduce el texto, el magistrado envió su rogatorio de cartas al Ministerio de Telecomunicaciones y TRA. Invoca la proliferación de redes no autorizadas y los ingresos que sus actividades privarían al Tesoro. El documento no cuantifica esta pérdida de beneficios y no identifica ninguna empresa o individuo.

El TRA recibe la responsabilidad técnica de la operación. La Fiscalía pide al Estado parte que adopte las medidas necesarias para transferir a los usuarios de redes no autorizadas a las redes jurídicas. Subraya su función de autoridad responsable del sector y de la presencia de especialistas técnicos dentro de él.

El texto se refiere a la Decisión Regulatoria 4/2026, adoptada el 5 de febrero de 2026. Esta referencia vincula el enfoque judicial con un sistema existente. No describe una nueva autorización general otorgada a los distribuidores que operan sin licencia.

Suscriptores afectados por diez oficinas centrales

El perímetro cubre las áreas atendidas por diez oficinas centrales de Ogero. La lista oficial publicada por el TRA para esta operación permite especificar los nombres.

En Beirut se incluyen Ashrafieh, Hamra, Badaro, Adlieh, Minet el-Hosn y Ras Beirut. Añadió Baabda y Hazmieh, luego Trípoli-El Mina y Trípoli-Bahsas en el norte.

Estos nombres se refieren a las áreas que sirven a las oficinas centrales, no una obligación indistinta para todos sus habitantes. The procedure concerns subscribers connected to unauthorized networks in these areas. No se puede considerar que un usuario ya cliente de un proveedor aprobado esté preocupado únicamente sobre la base de su dirección.

El anuncio del 10 de noviembre no está acompañado por ningún calendario de visitas de barrios.

Tres meses, con un requisito de continuidad

El plazo máximo previsto correrá desde la fecha del rogatorio de cartas. El envío no separa la fecha del acto. Por lo tanto, no permite establecer un calendario con certeza de su publicación por sí sola.

La Fiscalía General exige que las transferencias mantengan la continuidad de la conexión, de acuerdo con los procedimientos técnicos, administrativos y jurídicos. El texto también recuerda el objetivo de evitar cargos adicionales para los suscriptores.

Estos requisitos rigen la aplicación futura. No constituyen un balance de conexiones ya terminadas. Ningún número de clientes transferidos, ningún nuevo calendario de tarifas y ninguna fecha de corte general se anuncian.

La protección de la continuidad se refiere a cómo organizar el cambio de red. No exime a los suscriptores afectados de las medidas solicitadas por el TRA. La Comisión les invita a regularizar su situación rápidamente para reducir el riesgo de interrupción.

Apoyo seguro y presentación de informes al Ministerio Público

La comisión rogatoria prevé la coordinación con las administraciones y servicios de seguridad competentes. Se menciona al Comando del Ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General y la Seguridad del Estado para acompañar el TRA.

Su asistencia permitirá tomar las medidas necesarias y elaborar las actas necesarias. Esta misión de asistencia no prueba que ya se hayan realizado operaciones o incautaciones desmantelamiento en los sectores interesados.

The TRA must transmit periodic reports to the Public Prosecutor ‘s Office at the Court of Cassation. Tendrán que detallar las medidas adoptadas, el número de suscriptores transferidos y las advertencias a los delincuentes que se niegan a cumplir. También deben incluirse los plazos concedidos a este último.

El documento exige la cesación de las infracciones para permitir la transferencia a las redes autorizadas. However, no individual conviction is reported. Tampoco especifica la frecuencia de los informes adeudados.

Procedimientos iniciados antes de noviembre

El 23 de septiembre de 2026, TRA anunció la organización de suscripciones en las mismas diez áreas de servicio. Ya tiene coordinación con proveedores acreditados, autoridades judiciales y servicios de seguridad.

La Autoridad pide a los usuarios interesados que se pongan en contacto con un proveedor autorizado activo en su sector. Debe explicar los pasos y documentos necesarios. Un suscriptor que no ha sido contactado también puede preguntar a su distribuidor actual que el proveedor autorizado sirve a su área.

El plan de febrero incluía un plazo reglamentario separado, calculado a partir de su publicación en el Diario Oficial. No debe confundirse con los tres meses mencionados en el rogatorio de cartas. The published information does not allow the latter period to be presented as a formal amendment to the regulatory decision.

This is because of the judicial mandate and the monitoring obligations now reported. El siguiente paso verificable será la implementación en las áreas afectadas, con las cifras de transferencia que serán comunicadas al Ministerio Público por TRA.

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