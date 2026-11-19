Los días 21 y 22 de noviembre de 2026, Ras Baalbek propuso un mercado y actividades en el zoco. El festival acompaña la inauguración del camino de la fe y el patrimonio. El programa incluye lugares de culto, canales romanos y prensa de melaza. Quedan por especificar las salidas de las visitas.

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El patrimonio de Ras Baalbek se descubre los días 21 y 22 de noviembre, desde los puestos de zoco hasta las iglesias de la aldea. El festival « A droub dayetna » se celebrará estos dos días de 10 a.m. a 4 p.m. en el zoco. El programa combina la inauguración del camino de la fe y el patrimonio con un mercado de minnow, actividades artísticas y entretenimiento para los niños.

Dos días en el zoco, de las 10.00 a las 16.00 horas

El Foro Ras Baalbek está organizando este evento con el municipio. El programa menciona el apoyo de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además de las visitas y actividades al zoco, prevé un mercado dedicado a la monéna, estas disposiciones que las familias preparan para el invierno.

Los horarios anunciados cubren tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre. No especifican el tiempo de salida de cada visita. No se incluye ningún dispositivo arancelario o de registro en el programa consultado.

La herencia de Ras Baalbek, de las iglesias a la prensa

La ruta anunciada incluye la iglesia Mar Elyan, el monasterio de Nuestra Señora de Ras Baalbek y los santuarios Mar Touma y Mar Charbel. También incluye los canales romanos, las iglesias de San Pablo, Sainte-Rita, Saint-Élie y Sainte-Barbe, así como la casa de las Hermanitas de Jesús y la prensa de las melazas.

El inventario del circuito cultural local ofrece una visión general de estos usos. Describe los antiguos canales bajo el pueblo, cuyo agua era accesible por los pozos. La prensa de Saadallah Mansour, otra etapa anunciada, fue utilizada para producir melaza durante más de dos siglos según este inventario. It ceased to function on the death of its owner in 1996.

La presentación local distingue los pasos del centro, que se toman a pie, de ciertos sitios fuera de la aldea. Para el fin de semana del festival, el programa anuncia una visita a la localidad sin especificar su duración o condiciones de acceso a cada uno de los sitios.

Ilustración del muné : makdous fotografiado en 2016, no relacionado con los expositores del festival. Photo QuasarFr, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Libnanews ropa bajo la misma licencia.

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