Toyota y Lexus recuerdan vehículos en Estados Unidos y Canadá para airbags Takata. Las listas de plantillas y las fechas de notificación varían según el país. Así es como comprobar el VIN de un vehículo importado y por qué estas cifras no se aplican al parque francés o al parque libanés.

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En los Estados Unidos, el recuerdo de la bolsa aérea de Takata en Toyota y Lexus implica potencialmente 314,029 vehículos. El generador de airbag de pasajeros delantero puede estallar. La campaña estadounidense 26V748, anunciada por Toyota el 12 de noviembre, está incluida en una carta de NHTSA del 18 de noviembre de 2026. Un recordatorio separado se refiere a aproximadamente 8.646 vehículos en el Canadá.

Recordatorio de airbags Takata: ¿qué modelos comprobar?

El archivo U.S. cubre algunas copias de siete modelos, descompuestos en los siguientes años modelo:

Lexus SC430: 2002-2010;

Lexus IS250: 2011;

Lexus GX460: 2017;

Toyota Corolla: 2003–2008;

Toyota Tundra: 2005–2006;

Toyota Sequoia: 2005–2007;

Toyota 4Runner: 2016–2017.

The presence of a model in this list is not sufficient to identify a vehicle concerned. El defecto puede afectar a un generador que fue instalado originalmente o instalado durante un recuerdo previo. Por consiguiente, la verificación debe abarcar el vehículo específico, no sólo su nombre comercial.

Con el tiempo, ciertas condiciones de calor y humedad pueden degradar el propulsor. Cuando se activa el airbag, el generador puede romper y proyectar fragmentos de metal. El peligro se refiere a la bolsa de aire del pasajero delantero, incluso si los fragmentos pueden llegar a otros ocupantes.

Dos calendarios norteamericanos

En los Estados Unidos, los distribuidores reemplazarán el generador de airbag o se establecerán de forma gratuita, dependiendo del modelo. El envío a los propietarios está programado para comenzar el 28 de diciembre de 2026.

En Canadá, Toyota anunció su memoria el 13 de noviembre. Se dirige a las mismas familias de modelos y años, excepto a IS250, que falta del comunicado de prensa canadiense. El fabricante prevé la notificación de los propietarios antes del 11 de enero de 2027 y la reparación gratuita. Las herramientas oficiales Toyota Canada y Lexus Canada se utilizan para consultar la situación con el número de identificación del vehículo.

El VIN, en lugar de una simple búsqueda de modelos

Este número, llamado VIN, tiene 17 caracteres. Se muestra en particular en los documentos del vehículo y en la base del parabrisas. La herramienta NHTSA indica recuerdos no pagados para un vehículo identificado; una búsqueda por año y modelo proporciona sólo un resultado general.

La base americana tiene límites. No presenta los recordatorios ya reparados y todavía no puede integrar todos los VIN de una campaña reciente. Tampoco identifica recuerdos relativos a vehículos internacionales. Por lo tanto, un resultado vacío no reemplaza una verificación del fabricante cuando el mercado original o histórico es incierto.

Francia y Líbano: no transponer las cifras

Estos volúmenes no son un balance global. En Francia, Lexus ofrece sus propias instrucciones de verificador VIN y Stop Drive para vehículos dirigidos por sus campañas locales. No deben confundirse con la única lista americana arriba.

Para un coche importado en el Líbano, el punto de partida adecuado sigue siendo el canal oficial de su mercado original. El propietario puede transmitir el VIN al servicio postventa de BUMC, un distribuidor autorizado de Toyota y Lexus en Líbano, para los términos y condiciones aplicables. Los anuncios estadounidenses y canadienses no demuestran una extensión costosa en el Líbano ni un apoyo in situ gratuito.

Ilustración: dashboard of a 2005 Toyota Corolla S, fotografiado el 10 de mayo de 2005. Este vehículo no se identifica como afectado por el recuerdo. Foto Milkmandan, vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Reducción proporcional y ropa Libnanews; bajo la misma licencia.

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