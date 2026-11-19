Janta en la Bekaa, rechazo de la retirada americana solicitada contra Irán, propuestas de tregua en Berlín y ampliación de los alquileres supervisados en Francia: esta edición de medianoche distingue anuncios, hechos establecidos y etapas aún esperadas. En el Líbano regresa a la alerta de soberanía y patrimonio de Nahr al-Kalb.

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En la Bekaa, Israel anuncia una huelga en Janta, mientras que los informes libaneses todavía no permiten establecer un balance. En Washington, el Senado rechazó la solicitud de retirar las hostilidades contra Irán. En Berlín, cuatro líderes ofrecen una tregua energética de invierno a Rusia. Aquí están los elementos esenciales a principios de este viernes 20 de noviembre, a medianoche en Beirut.

Janta: una huelga anunciada, justificaciones

El ejército israelí anunció que había golpeado la zona de Janta en Bekaa el jueves 19 de noviembre. Afirma haber identificado una actividad en un sitio que presenta como utilizada anteriormente por Hezbollah. Esta calificación y justificación no fueron verificadas independientemente.

El anuncio aparece en un comunicado de prensa enviado al editor, cuya publicación original no fue encontrada en las páginas oficiales accesibles. En el lado libanés, el Organismo Nacional de Información informa de huelgas en el sector de Al-Shaara en la cadena oriental. Su corresponsal indica que las detonaciones fueron escuchadas en Baalbek.

Los elementos consultados no permiten un recuento confiable, la hora exacta de los ataques o un equilibrio humano. Los horarios de envío no prueban varias ondas distintas. Estos acontecimientos se refieren a la Bekaa, no al sur del Líbano, y no deben confundirse con el anuncio israelí del 16 de noviembre.

En el Líbano, la soberanía y el papel del ejército

En su agenda para el 83 aniversario de la Independencia, el Comandante del Ejército, Rodolphe Haykal, reafirma el objetivo de extender la autoridad del Estado a todo el territorio y reservar armas. También denuncia los ataques israelíes y sus consecuencias para las localidades y el regreso de los habitantes.

Este texto publicado el jueves es una declaración general, no una reacción específica a Janta. En su propio mensaje para la Independencia, Nabih Berri se niega a hacer del Sur una zona de amortiguación. El Presidente de la Sala pide la retirada, reconstrucción y los recursos necesarios para el ejército. No anuncia ninguna financiación adicional ya concedida.

Irán: El Senado de Estados Unidos rechaza la solicitud de retirada · Voces globales

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución H.Con.Res.93 el jueves, pidiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. La oficina de prensa del Senado confirma que el voto fue sobre la adopción del propio texto, no en una simple etapa procesal.

La Cámara de Representantes aprobó esta resolución en septiembre. Por consiguiente, no se obtuvo el acuerdo de la segunda Sala. El texto incluía excepciones relativas a la defensa contra un ataque inminente y una autorización específica del Congreso.

Este rechazo no es una nueva autorización de guerra ni el anuncio de un cambio operativo. Bloquea este proceso de retiro parlamentario; No conduce a la cesación de las hostilidades.

Berlín propone una tregua energética para el invierno

Alemania, Francia, Reino Unido y Ucrania piden a Rusia que acepte una tregua energética durante el invierno. Su declaración de 19 de noviembre también pidió una cesación del fuego que permitiera las exportaciones de alimentos al Mar Negro. Estas propuestas no son un acuerdo aceptado por Moscú.

Los cuatro dirigentes están considerando garantías de seguridad firmes para Ucrania tras la entrada en vigor de una cesación del fuego. Los mecanismos mencionados siguen siendo condicionales: el documento no anuncia su despliegue y no activa el artículo 5 de la OTAN. La participación estadounidense en la reunión no convirtió a Washington en el quinto autor de la declaración.

Volodymyr Zelensky también quiere prepararse para una próxima reunión entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia. Quiere discutir su cita y agenda con enviados estadounidenses. En esas declaraciones no se establece ningún calendario definitivo ni un acuerdo de participación ruso.

Francia: dos años adicionales para alquileres supervisados

La Asamblea Nacional ha aprobado por fin una prórroga de dos años de los ensayos del marco de alquiler. El voto del jueves, en segunda lectura, retransmite el texto del Senado sin enmiendas. La extensión se extendería a noviembre de 2028.

El plan sigue siendo experimental y no se extiende automáticamente a todos los municipios franceses. La adopción parlamentaria debe distinguirse de la promulgación y publicación de la ley, que siguen siendo las medidas que deben revisarse para su entrada en vigor.

Nahr el-Kalb: una alerta sobre el patrimonio

El ICOMOS Líbano pide la eliminación de una base de hormigón en el promontorio de Nahr al-Kalb para un mástil de bandera. En su alerta del 17 de noviembre, la organización pide la rehabilitación del lugar y un asentamiento alternativo, con una evaluación de los efectos sobre el patrimonio.

Esta es una solicitud de la organización especializada, no una orden administrativa de demolición. El sitio está en la lista indicativa del patrimonio mundial; Este paso no se aplica a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ilustración: fotografía de los archivos Bekaa, Septiembre 2024, Libnanews fonds. No representa las huelgas reportadas el 19 de noviembre de 2026. Vestido editorial Libnanews.

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