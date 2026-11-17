La radio militar israelí informa de un alto riesgo de participación de Hezbolá en una nueva guerra contra Irán. Una evaluación, no una decisión establecida.

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La radio militar israelí informó el domingo 15 de noviembre, una evaluación de que Hezbollah tendría una probabilidad muy alta de participar en un nuevo enfrentamiento con Irán. Atribuye esta evaluación a la inteligencia militar israelí, Aman. Este es un escenario previsto por los servicios israelíes, no una decisión anunciada por Hezbollah o un estallido de guerra establecido.

Evaluación condicional

La evaluación se basa en la hipótesis de una reanudación de los combates contra Irán. Por lo tanto, su alcance es condicional: describe la reacción que la inteligencia israelí considera probable en este caso. No establece una fecha, un umbral o un calendario operacional. Elpresentación publicada por radio militarno proporciona la información necesaria para verificar independientemente esta evaluación.

Las cifras del arsenal siguen siendo estimaciones

El informe publicado el 15 de noviembre porUltra Palestine, que atribuye estas cifras a la radio militar, evoca alrededor de 10.000 cohetes y proyectiles, así como miles de drones. También describe los esfuerzos por aumentar la capacidad de esos aviones. Estas órdenes de magnitud no son un inventario verificado por Libnanews. No deben confundirse con el número de armas inmediatamente utilizables o con el número de disparos que un grupo podría realizar.

Capacidad militar y adopción de decisiones políticas

Quedan tres preguntas: los medios disponibles, la voluntad de utilizarlos y las circunstancias de un compromiso. Una estimación de acciones por sí sola no cumple con los dos últimos. Análogamente, una anticipación israelí no sustituye un anuncio del movimiento interesado. Para el Líbano, la participación de esta distinción es fundamental: presentar un riesgo como decisión ya adoptada sería transformar una hipótesis militar en un hecho político.

Ilustración geográfica de los archivos: Khiam visto desde Marjayoun, fecha de tiro no establecida. Foto: François el Bacha / Libnanews. La imagen no representa un arsenal o operaciones de noviembre de 2026.

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