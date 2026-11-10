El martes 10 de noviembre se informó de una poderosa explosión de fuerzas israelíes en Qantara, mientras que el fuego intermitente de artillería estaba en las afueras de Mayfadoun por la tarde. En Zibqin, dos trabajadores de primeros auxilios de la Autoridad de Salud resultaron levemente heridos en el colapso de un edificio durante una operación de recuperación corporal. Los envíos no vinculan estos eventos. No especifican los resultados humanos en Qantara y Mayfadoun o la causa del colapso en Zibqin.

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El martes 10 de noviembre se informó de una poderosa explosión de las fuerzas israelíes en Qantara, Líbano meridional. Un despacho de agencia emitido a finales de la tarde reporta este hecho sin especificar el objetivo o el daño. La artillería también llegó a las afueras de Mayfadoun por la tarde.

Explosión israelí en Qantara

El nuevo envío de Qantara no proporciona la hora exacta de la explosión. No indica una evaluación humana. Este informe es distinto de la huelga aérea reportada por la mañana en la localidad, ya cubierta en nuestro punto anterior.

En Mayfadoun, el corresponsal de una agencia de noticias reporta bombardeos intermitentes en la zona de Al-Sawwan en las afueras de la aldea. Puso estos disparos en la tarde del 10 de noviembre. El informe no menciona ninguna evaluación de víctimas o daños.

Dos trabajadores de rescate ligeramente heridos en Zibqin

En otro incidente, dos miembros de los equipos de socorro de la Autoridad de Salud resultaron levemente heridos en Zibqin. Según un corresponsal de prensa de Tyre, un edificio colapsó mientras participaba en una operación de recuperación corporal dentro.

En el informe no se especifica la causa del colapso, el tiempo de intervención o el número de órganos solicitados. No se vincula con los hechos reportados en Qantara o Mayfadoun.

Esta información describe varios eventos distintos en el Sur. The two Zibqin wounded must not be added to an alleged bombing record. En Qantara y Mayfadoun, la ausencia de víctimas mencionadas en los envíos no constituye confirmación de la falta de lesiones.

Ilustración: Deir Mimas, 7 de agosto de 2019. Esta vista de archivo no muestra ninguna de las tres ubicaciones de incidentes. Foto: Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vestido editorial Libnanews.

Crédito fotográfico:foto original;cC BY-SA 4.0 licencia.

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