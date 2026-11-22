Un jurado federal encontró a Jonathan Rinderknecht culpable el 20 de noviembre de 2026 en el caso Palisade Fire, que mató a doce personas en enero de 2025 en Los Ángeles. El primer juicio terminó sin un veredicto en junio. La jueza Anne Hwang está programada para sentenciar el 17 de marzo de 2027.

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Un jurado federal en Los Ángeles encontró a Jonathan Rinderknecht culpable el viernes 20 de noviembre de 2026 en el caso Palisade Fire. El incendio había matado a 12 personas en enero de 2025. El veredicto se refiere a dos cargos relacionados con un incendio voluntario. La jueza Anne Hwang fijó el 17 de marzo de 2027 como audiencia en la que se impondrá la sentencia.

Un veredicto en el segundo juicio

El jurado eligió los dos cargos de la acusación federal revisada de agosto: destrucción de bienes por incendio y incendio de bienes utilizados en el comercio interestatal. El primer juicio se concluyó en junio sin un veredicto, por falta de acuerdo entre los jurados. El nuevo veredicto resuelve la cuestión de la culpabilidad, pero el tribunal aún no ha dictado una sentencia.

Ambas fechas en el corazón del archivo

El caso cubre dos episodios. Según la Fiscalía Federal, la primera casa, llamada Lachman Fire, fue declarada el 1 de enero de 2025. El fuego siguió atrayendo después de que los bomberos intervinieran. El 7 de enero, vientos violentos alentaron la recuperación y propagación de llamas. Es este segundo episodio que los servicios de rescate registrados como Palisades Fire.

El balance de CAL FIRE registra 12 muertes, 6.845 estructuras destruidas y 975 dañadas. Incluye edificios residenciales, comerciales y de otro tipo. Este recuento se refiere al fuego de las Palisades, no a todos los incendios que azotaron la zona de Los Ángeles en enero de 2025.

La pena aún por fijar

The prosecution reported that the accused had been detained since October 2025. Anuncia una pena mínima de cinco años y un máximo legal de cuarenta años en este caso. Estos límites no prejuzgan la decisión de la corte. The federal file deals with the criminal facts of the fire, not the claims for compensation of the victims.

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