Scouts y guías celebraron la Independencia el 21 de noviembre en Beirut. La ministra Nora Bayrakdarian destacó la ciudadanía, el voluntariado y la unidad.

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El Ministerio de Juventud y Deportes del Líbano celebró el 83 aniversario de la independencia con los exploradores y guías el sábado 21 de noviembre, la plaza de los mártires en Beirut. La ministra Nora Bayrakdarian pidió a los jóvenes que hicieran el servicio público y la unidad nacional los compromisos de la vida cotidiana.

La ceremonia, celebrada en vísperas de las fiestas nacionales en cooperación con la Federación de Scouts Libaneses y la Federación Libanesa de Scouts y Guías Scouts, reunió al país ‘ s Scouting Associations. El ministerio declara que el himno nacional y el saludo a la bandera precedieron al discurso del ministro.

« Una bandera, una tierra natal »

El lema de la reunión fue « Una bandera, una patria: desde todo el Líbano hasta el corazón de Beirut ». Nora Bayrakdarian presentó las diferencias de tradiciones, pertenencias y regiones como riqueza para el Líbano. También recordó que, a su juicio, la preservación de la independencia exigía la protección de las instituciones, el respeto de la ley y la capacidad del Líbano para trabajar juntos.

Scouting as a School of Citizenship

La ministra explicó que había colocado a Scout en el corazón de la ceremonia porque enseñó a los jóvenes a asumir la responsabilidad y servir a su comunidad. Encomió a las asociaciones y a sus voluntarios por su labor en las esferas humanitaria, social y educativa.

A los funcionarios, exploradores y guías, pide que no esperen a que el Líbano cambie para creer en él, sino para contribuir a su futuro. Ella los invitó a poner en práctica su promesa Scout y hacer de la unidad nacional una elección diaria.

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