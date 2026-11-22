Gadi Eisenkot propone una serie de discusiones con el Likud de Benyamin Netanyahu. La reunión del domingo ya estaba programada. No se anunció ningún acuerdo.

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Responsable de formar el próximo gobierno israelí, Gadi Eisenkot propuso el sábado 21 de noviembre iniciar una serie de negociaciones con el Likud de Benyamin Netanyahu. La reunión entre los equipos ya estaba prevista para el domingo 22 de noviembre. El Likud estableció sus condiciones, sin que se anunciara un acuerdo de coalición.

La cita del domingo ya estaba programada

En un comunicado emitido el sábado por la noche, el partido Yashar informó que su líder había pedido a sus negociadores que invitaran a sus homólogos de Likud a una intensa serie de discusiones. El Likud anunció la reanudación del comercio el domingo. Lo que propone Eisenkot es, por tanto, hacer una cita ya planificada el punto de partida para conversaciones más sostenidas, no abrir un contacto inicial entre las dos formaciones.

El ex Primer Ministro Naftali Bennett, jefe del gobierno, apoyó la búsqueda de un gobierno ampliado el sábado, pero reafirmó que no se uniría al campamento de Netanyahu y que ese gobierno debería estar encabezado por Eisenkot. Yashar y B Este intercambio no debe confundirse con una reunión entre Yashar y Likud.

Likud establece condiciones

En una declaración separada, el partido de Netanyahu presentó el sábado por la noche sus términos para un gobierno sindical. En particular, pide que se levanten las exclusiones políticas contra el Primer Ministro saliente y se niegue al establecimiento de un Estado palestino. También quería un acuerdo sobre el estatuto de los estudiantes en escuelas religiosas, con líderes ultraortodoxos. Estos son los requisitos del Likud, no hay disposiciones aceptadas por los otros cursos de capacitación. La parte no anunció su aceptación de toda la ronda de negociaciones de Yashar.

El Presidente Isaac Herzog ordenó a Eisenkot que formara un gobierno el 8 de noviembre. Durante las consultas, 67 elegidos habían recomendado que se le asignara el mandato, en comparación con 46 para Netanyahu, mientras que siete no habían recomendado candidatos. Esas recomendaciones se referían a la elección de la persona para negociar. No constituyen un voto de confianza para que una coalición o un compromiso de los partidos participen.

La Ley Fundamental da a Eisenkot 28 días del mandato de formar un gobierno. El Presidente podrá prorrogar este período por un máximo de 14 días. Un nuevo ejecutivo debe entonces ganar la confianza del Knesset. Por el momento, la reanudación anunciada de los debates no prejuzga esta votación.

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